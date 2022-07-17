moed.gov.sy نتائج التاسع فِيْ سوريا 2022 رَابِطْ نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية السورية

نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع فِيْ سوريا 2022 رَابِطْ إلى نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 طلاب الصف التاسع فِيْ جميع المحافظات السورية هِيْ فِيْ انتظار الوزارة مجلس التعليم السوري ينشر نتائج الامتحان التاسع 2022 على موقعه الإلكتروني. كثفت اللجان المكلفة بالإشراف على نتائج الامتحانات جهُودها لاستكَمْال متابعة وة الدرجات وتحميلها على الموقع. moed.gov.sy.
نتائج الدورة التاسعة فِيْ سوريا 2022 moed.gov.sy
يتم مشاركة الخطط رسميًا مع طلاب الصف التاسع والمدارس الابتدائية بحيث يمكن التحقق من النتائج فِيْ أسرع وقت ممكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اختيار مدرسة متوسطة معتمدة من القائمة الموجودة أعلى الصفحة، ثم إدخال رقم الاشتراك إلى إجراء بحث سريع. النسخة السورية التاسعة من موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من عام 2022.
من المرجح أن تعلن نتائج الصف التاسع لدورة 2022 السبت أو الأحد الأسبوع المقبل، بحسب مصادر تربوية فِيْ وزارة التربية والتعليم السورية.
نتائج التاسع من 2022 فِيْ سوريا بالاسم
وبحسب استكَمْال عمليتي التصحيح والختام، فإن آخر مَوعِد لإصدار النتائج هُو 7/16، كَمْا أكده وزير التربية والتعليم الدكتور دارم الطباع خلال تصريحات صحفِيْة.
وأكدت لجان التصحيح المنتشرة فِيْ جميع المحافظات السورية، الانتهاء شبه الرسمي من التصحيح والتحقق من وثائق الامتحان الأساسي التاسع تمهِيْدا لتقديمها لرقابة الوزارة.
بقيت ساعات قليلة لنشر موقع الوزارة على الإنترنت نتائج الامتحان التاسع 2022 لجميع الطلاب من جميع المحافظات.
موقع وزارة التربية والتعليم السورية
عملت وزارة التربية الوطنية السورية على تطوير نظام التعليم وأتاحت العديد من المنصات الإلكترونية للطلاب حتى يتمكنوا من الدراسة عن بعد والتحقق من نتائجهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى السفر إلى المدرسة والاطلاع على القوائم الاسمية للمنصات الناجحة. يتماشى مع التطور على مستوى جميع أنظمة التعليم العالمي وإليك الخطوات التي يجب رؤيتها نتائج سوريا التاسعة 2022 تسعة فِيْ سوريا
- محافظة دمشق.
- محافظة القنيطرة.
- ومحافظة حَلْب.
- محافظة إدلب.
- محافظة ريف دمشق.
- ومحافظة الرقة.
- محافظة حماه.
- محافظة حمص.
- ومحافظة درعا.
- محافظة طرطوس.
- محافظة دير الزور.
- ومحافظة اللاذقية.
- محافظة الحسكة.
- محافظة السويداء.
- يجب عليك الزيارة الأولى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- يجب على الطالب بعد ذلك كتابة جميع المعلومات الشخصية بالاسم أو رقم الاشتراك.
- انقر فوق “نتائج الامتحان” فِيْ الخطوة الثالثة من عملية الاستعلام عن النتائج.
- رابعاً يجب اختيار نتائج التعليم الأساسي 2022.
- خامساً حدد الحكومة التي تنتمي إليها.
- انقر فوق عرض النتيجة للإنهاء.
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية أيضًا تطبيق Ninth Results لأجهزة Android و iPhone، مما يسمح لأولياء الأمور والطلاب بالوصول بسهُولة وإلكترونياً إلى نتائج الصف التاسع من شهادة الدورة الأولى للتعليم الأساسي 2022.
تنزيل استمارة طلب نتائج الامتحانات نتائج شهادة التعليم الأساسي السوري
طلب app.moed.gov.sy وهِيْ متاحة الآن لجميع طلاب الصف التاسع من الذكور والإناث فِيْ دولة سوريا. ومن خلاله يمكن عرض نتائج الدرجات بمجرد إعلان اكتمال تصحيحها وعرضها على جميع الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين عرض نتائج الفصل 9. يمكن للطلاب الاستفادة من العديد من المزايا. التطبيق ببساطة عن طريق تنزيله على هُواتفهم الذكية.
نتائج الصف التاسع بسوريا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب تنزيل البرنامج والتحقق بشكل دوري من توفر نتائج شهادة الثانوية العامة السورية. هذا لأن التطبيق لا يعرض فقط نتائج الصف التاسع 2022 يسمح AD أيضًا للمستخدمين بتحديد nنتيجة شهادة التعليم الأساسي وإنشاء النتائج. صرحت وزارة التربية والتعليم السورية فِيْ دولة سوريا أنه سيتم إطلاق القسم العلمي والقسم الأدبي فور إعلان النتائج، ومن المتوقع حدوثهما خلال الأيام القليلة المقبلة. احصل على التطبيق بالضغط على هذا الرَابِطْ.
نتائج وزارة التربية السورية للتاسع
حاليا، يرغب جميع الطلاب فِيْ معرفة نتائج الصف التاسع فِيْ سوريا عام 2022 بالاسم ورقم المشاركة، ولم تتم الموافقة على النتائج بشكل رسمي بعد استمرار البحث عن نتائج الصف التاسع فِيْ سوريا. وزارة التربية والتعليم من سوريا أقر بأن النتائج ستصدر على الرغم من الانتهاء من التصحيح تم الوصول إلى نتائج برنامج الدورة التاسعة للحكومة السورية بشكل سريع وإلكتروني.