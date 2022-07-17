moed.gov.sy نتائج التاسع فِيْ سوريا 2022 رَابِطْ نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية السورية

نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع فِيْ سوريا 2022 رَابِطْ إلى نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 طلاب الصف التاسع فِيْ جميع المحافظات السورية هِيْ فِيْ انتظار الوزارة مجلس التعليم السوري ينشر نتائج الامتحان التاسع 2022 على موقعه الإلكتروني. كثفت اللجان المكلفة بالإشراف على نتائج الامتحانات جهُودها لاستكَمْال متابعة وة الدرجات وتحميلها على الموقع. moed.gov.sy.

نتائج الدورة التاسعة فِيْ سوريا 2022 moed.gov.sy

يتم مشاركة الخطط رسميًا مع طلاب الصف التاسع والمدارس الابتدائية بحيث يمكن التحقق من النتائج فِيْ أسرع وقت ممكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اختيار مدرسة متوسطة معتمدة من القائمة الموجودة أعلى الصفحة، ثم إدخال رقم الاشتراك إلى إجراء بحث سريع. النسخة السورية التاسعة من موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من عام 2022.

من المرجح أن تعلن نتائج الصف التاسع لدورة 2022 السبت أو الأحد الأسبوع المقبل، بحسب مصادر تربوية فِيْ وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج التاسع من 2022 فِيْ سوريا بالاسم

وبحسب استكَمْال عمليتي التصحيح والختام، فإن آخر مَوعِد لإصدار النتائج هُو 7/16، كَمْا أكده وزير التربية والتعليم الدكتور دارم الطباع خلال تصريحات صحفِيْة.

وأكدت لجان التصحيح المنتشرة فِيْ جميع المحافظات السورية، الانتهاء شبه الرسمي من التصحيح والتحقق من وثائق الامتحان الأساسي التاسع تمهِيْدا لتقديمها لرقابة الوزارة.

بقيت ساعات قليلة لنشر موقع الوزارة على الإنترنت نتائج الامتحان التاسع 2022 لجميع الطلاب من جميع المحافظات.

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

عملت وزارة التربية الوطنية السورية على تطوير نظام التعليم وأتاحت العديد من المنصات الإلكترونية للطلاب حتى يتمكنوا من الدراسة عن بعد والتحقق من نتائجهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى السفر إلى المدرسة والاطلاع على القوائم الاسمية للمنصات الناجحة. يتماشى مع التطور على مستوى جميع أنظمة التعليم العالمي وإليك الخطوات التي يجب رؤيتها نتائج سوريا التاسعة 2022 تسعة فِيْ سوريا

محافظة دمشق.

محافظة القنيطرة.

ومحافظة حَلْب.

محافظة إدلب.

محافظة ريف دمشق.

ومحافظة الرقة.

محافظة حماه.

محافظة حمص.

ومحافظة درعا.

محافظة طرطوس.

محافظة دير الزور.

ومحافظة اللاذقية.

محافظة الحسكة.

محافظة السويداء.

يجب عليك الزيارة الأولى موقع وزارة التربية والتعليم السورية

يجب على الطالب بعد ذلك كتابة جميع المعلومات الشخصية بالاسم أو رقم الاشتراك.

انقر فوق “نتائج الامتحان” فِيْ الخطوة الثالثة من عملية الاستعلام عن النتائج.

رابعاً يجب اختيار نتائج التعليم الأساسي 2022.

خامساً حدد الحكومة التي تنتمي إليها.

انقر فوق عرض النتيجة للإنهاء.

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية أيضًا تطبيق Ninth Results لأجهزة Android و iPhone، مما يسمح لأولياء الأمور والطلاب بالوصول بسهُولة وإلكترونياً إلى نتائج الصف التاسع من شهادة الدورة الأولى للتعليم الأساسي 2022.

أولادنا وبناتنا فِيْ التعليم الأساسي وأسرهم ينتظرون نتائج امتحاناتهم النهائية … يتم تصحيح هذه النتائج وتها من قبل معلميهم فِيْ نفس المحافظة التي درسوا فِيْها.

واصل بعض مديري التعليم التزامهم وعملهم بنشاط ونشاط، ونجحوا فِيْ تحفِيْز معلميهم على الوفاء بالتزاماتهم على النحو الأمثل تجاه طلابهم.

اليوم نتقدم بخالص الشكر لمديري التعليم ورؤساء أقسام الامتحانات والموجهِيْن والمعلمين الذين تحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه طلابهم، واعتبروا أهمية العمل الذي قاموا به، وعملوا على إكَمْال مهامهم بدقة ومسؤولية. . فِيْ الوقت المناسب.