moehe.gov.ps رَابِطْ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للإستعلام عن نتائج التوجيهِيْ 2022

مع الإعلان المرتقب لنتائج الشهادة العامة للتعليم الثانوي فِيْ الأراضي الفلسطينية، يزداد البحث عن الرَابِطْ من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأكثر من 80 ألف طالب تقدموا للامتحانات النهائية للدورة الأولى للأكاديمية. عام 2022/2022، والآن تقترب عملية التصحيح من نهايتها فِيْ جميع المواد الأكاديمية، يبقى فقط المتابعة والتجميع وات النهائية، حتى تكون نتائج التوجيهِيْ دقيقة ولا يظلم أي طالب بخطأ فِيْ المتابعة -up والتجميع، وهُو ما تهتم به الوزارة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

منسق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح العمل لم تنته بعد خاصة فِيْ مجالات التربية الإسلامية والتكنولوجيا، لذلك لم نتمكن من الإعلان عن مَوعِد رسمي ومحدد لتسليم النتائج. إلى حد بعيد، لكني أؤكد للطلاب أن عملية التصحيح قد اكتملت تقريبًا ولم يتبق سوى أيام قليلة حتى تنتهِيْ. لجميع مراحَلْ التصحيح.

مَوعِد صدور نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين

وقال الدكتور محمد عوض مدير عام القياس والتقويم والاختبار بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة مستمرة فِيْ العمل على مدار الساعة لتصحيح الاختبارات، وأنه قبل نهاية الشهر الجاري، ستكون النتائج متاحة للطلاب على الموقع الإلكتروني. وقال الموقع الرسمي للوزارة، فِيْ تصريح لراديو صوت فلسطين، إن النتائج ستكون فِيْ الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، يوليو 2022.

موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

اذهب إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت moehe.gov.ps. أو انتقل إلى رَابِطْ نتائج الدليل المباشرpsge.ps. اختر شهادة الثانوية العامة، ثم اختر القسم الذي تدرس فِيْه. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستشاري والاسم ورقم المقعد والمكون من 6 إلى 8 أرقام. انقر فوق البحث عن النتيجة لتظهر على الفور.

تعرف على نتائج توجيه فلسطين 2022