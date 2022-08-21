Moto Tab G62.. حاسوب موتورلا الاستثنائي للفئة المتوسطة

أطلقت موتورولا جهاز الكَمْبيوتر اللوحي الجديد Moto Tab G62، والذي ينتمي إلَّى فئة الفئة المتوسطة.

أوضحت الشركة الأمريكية أن جهاز الكَمْبيوتر اللوحي الجديد Moto Tab G62 يحتوي على شاشة IPS مقاس 10.6 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل.

يحتوي الجهاز اللوحي على معالج Qualcomm Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت.

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا أمامية وخلفِيْة بدقة 8 ميجابكسل، مع إمكانية تسجيل مقاطع فِيْديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا فِيْ الثانية.

يأتي الجهاز اللوحي بهِيْكل من البلاستيك والألمنيوم، بسمك 7.45 ملم، ويزن 465 جرامًا.

الجهاز اللوحي مزود ببطارية تبلغ سعتها 7700 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كَمْا يوفر الجهاز أيضًا مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يتيح الميكروفون المدمج إمكانية التحكَمْ الصوتي عبر مساعد Google. يدعم الجهاز Wi-Fi 5 802.11ac و Bluetooth 5.2.