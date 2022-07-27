natega.azhar.eg نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي من موقع بوابة نتائج الأزهر

غدا فِيْ تمام الساعة الثانية بعد الظهر تعلن نتائج ثانوية الأزهر 2022 بعد الإعلان عن أسماء أول شهادات الثانوية العامة بالأزهر الشريف منذ فترة وجيزة عبر الصفحة الرسمية. للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، حيث شهد المركز الأول فِيْ الأقسام الأربعة بمدرسة الأزهر الثانوية حضور ثلاث طالبات وطالبين، فِيْ تفوق جديد محسوب على فتيات مدرسة الأزهر. -أزهر الشريف وعرض مفصل لأجواء عملية الامتحان وعدد الطلاب وعدد الحاضرين والغائبين ومعدلات النجاح فِيْ الأقسام المختلفة وكذلك نسب النجاح فِيْ مختلف المواد الدراسية.

نتيجة ثانوية الأزهر 2022

أكَمْل طلاب شهادة الثانوية العامة امتحانات نهاية إمتحانات الثانوية الأزهرية فِيْ السابع من الشهر الجاري وبعدها كَمْا أعلن د. مراقبة المعاهد الأزهرية، حيث تقوم بجمع نتائج جميع المحافظات وتها بعد ذلك، معتبرة الأفضل على مستوى الجمهُورية.

رَابِطْ إلى بوابة نتائج الأزهر الشريف

تقع مسؤولية إعلان نتائج شهادات الأزهر على موقع نتائج بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت، وقد أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية مَوعِد إعلان النتائج عبر موقع رَابِطْ الموقع الإلكتروني الساعة الثانية على ظهر اليوم. بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/07/2022 ومن هذا الوقت سيتمكن التطبيق من الاطلاع على النتيجة من خلال الخطوات التالية