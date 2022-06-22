Natega Funny رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس” دبلوم صناعي وزراعي وتجاري” عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في مرحلة إتمام الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي ، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات في الضوابط المخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وخلال السطور التالية سنراجع معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع بوابة التعليم الفني رابط لنتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي برقم المقعد.

نتيجة الدبلوم الفنى الدور الاول 2022

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح والرقابة جارية في الضوابط ، تمهيدا لإعلان. نتيجة الدبلوم الفني ، نظام 5 و 3 سنواتخلال الأيام المقبلة ، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022 ، مع العلم أنه من المتوقع أن اعلان نتيجة الدور الاول من الدبلومات الفنية في جميع التخصصات مع بداية الأسبوع الأول من يوليو 2022.

موقع نتيجة الدبلوم الفنى 2022 الدور الاول

وأشار نائب وزير التعليم الفني إلى أنه سيتم ذلك اعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني برقم المقعد بمجرد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات في الضوابط ، كما هو الحال في الموقع. بالنسبة لنتائج الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022 ، سيتم تفعيلها بمجرد اعتماد نتائج الدبلوم الفني في جميع التخصصات.

رابط الاستفسار عن نتيجة الدبلوم الفني 2022 الجولة الأولى

و هنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022من خلال موقع بوابة التعليم الفني ، عن طريق الدخول على الرابط التالي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

ثانياً: ثم تحديد التخصص في مرحلة استكمال الدبلومات الفنية “التجارية والزراعية والصناعية والفندقية”.

ثالثًا: أدخل رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

رابعًا: ثم الضغط على كلمة استعلام وابحث.

خامساً: ثم انتظر ثواني حتى تظهر الدرجات أمامك.

بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلوم الفني 830753 طالباً وطالبة من جميع الأنواع (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية – التعليم والتدريب المزدوج). تجري حاليا أعمال التصحيح والمراجعة في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.