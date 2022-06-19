“nategafany” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول نظام 5 و3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني

يبحث آلاف الطلاب في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية عن رابط لنتيجة دور الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع بوابة التعليم الفني ، بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام بداية الشهر الجاري في الكل. المدارس الفنية بالمحافظات (تجارية ، صناعية ، زراعية وفندقية) ، وجاري العمل التصحيحي حاليا على قدم وساق في الضوابط على مستوى المديريات تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادات الفنية ، وفي الأسطر التالية وهنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مع رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلوم الفنى الدور الاول 2022

تقدم طلاب السنة الثانوية الفنية الثالثة (تجاري ، زراعي ، صناعي ، فندقي) امتحانات الدبلوم الفني خلال الشهر الماضي ، حيث بلغ عدد الطلاب 830753 طالبا وطالبة في جميع التخصصات ، وعدد اللجان الإدارية على مستوى الجمهورية في وبلغت امتحانات الدبلوم الفني 23 لجنة إدارية ، بالإضافة إلى نظام الأرقام ولجنة المراقبة لامتحانات الدبلوم الفني 25 ، حيث أجرى الطلاب امتحانات في 3080 لجنة امتحانات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

أكد محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح تسير في الاتجاه الصحيح وفق الجدول الزمني في جميع الضوابط ، تمهيدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية ، جميع التخصصات ، لمدة خمس وثلاث سنوات. مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مطلع الشهر المقبل. فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سيتم نشر النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني.

رابط الاستفسار عن نتيجة الدبلوم الفني 2022 الجولة الأولى

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 لطلبة الصف الثالث الثانوي الفني عبر بوابة التعليم الفني بمجرد اعتمادها باتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والتي هم كالآتي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى نتيجة الدبلوم الفني 2022 رابط بوابة التعليم الفني.

ثانياً: بعد ذلك يحدد الطالب نوع شهادته “صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي”.

ثالثاً: يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال المعلومات اللازمة.

رابعًا: يجب إدخال رقم مقعد الطالب.

خامساً: ثم عليك الضغط على كلمة search.

سادساً: إذن عليك أن تنتظر ظهور النتيجة أمامك على الشاشة.