حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط ​​”البيام” لدورة يونيو 2022 التي ينتظرها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف ولايات الجزائر. ويتحدد أثر نتائجه سواء أكمل الطالب الثانوية العامة أم الثانوية الفنية ، فتجد الطلاب وأولياء أمورهم مهتمين بمتابعة كافة تفاصيل النتيجة ، ومن خلال هذا المقال عبر موقع العرب اليوم سنزودك بذلك. رابط الاستفسار الرسمي وآلية الاستفسار عبر موقع وزارة التربية والتعليم وفضاء أولياء الأمور.

مؤقت العد التنازلي لتاريخ إعلان النتيجة

var countDownDate = new Date("6 30, 2022 10:00:0").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(1.5*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="