NOW موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع نتائج القبول الموازي جميع الاقسام برقم الامتحاني

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع نتائج القبول الموازي ، والذي يبحث عنه بشكل متزايد عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفسار عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية ، وهو عدد كبير جدا. عدد الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في كل عام ، حيث بلغ عدد المتقدمين للقبول الموازي 35 ألف طالب وطالبة ، لذلك نقوم بالمراجعة والمتابعة من خلال موقعك الإخباري.

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

الموقع الخاص بالإفصاح عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضه ، كما تم الإشارة إليه والإعلان عنه ، وكذلك التأكيد على تفعيله للاستعلام عن نتائج القبول الموازي ، بعد الإعلان عن احتمالات الوصول إلى تم الإعلان عن تلك النتائج ، بعد الرجوع إلى تحديد الضوابط والشروط والمصروفات الخاصة بالجامعات العراقية ، وكذلك الإعلان عن تفعيل إمكانيات الحصول على هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، على أن نتابعها ونراجعها معكم. الآن من خلال موقع الأخبار الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في جميع التخصصات التي جاءت قبل الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق على النحو التالي: –

لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدأ الاستفسار عن نتائج القبول الموازي من خلال التسجيل وكتابة رقم امتحانك واسم الأربع سنوات الخاص بك ، والأيقونة المخصصة له

انقر على أيقونة الاستعلام

شروط القبول الموازي في العراق