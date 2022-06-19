NOW موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع نتائج القبول الموازي جميع الاقسام برقم الامتحاني

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع نتائج القبول الموازي ، والذي يبحث عنه بشكل متزايد عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفسار عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية ، وهو عدد كبير جدا. عدد الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في كل عام ، حيث بلغ عدد المتقدمين للقبول الموازي 35 ألف طالب وطالبة ، لذلك نقوم بالمراجعة والمتابعة من خلال موقعك الإخباري.
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021
الموقع الخاص بالإفصاح عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضه ، كما تم الإشارة إليه والإعلان عنه ، وكذلك التأكيد على تفعيله للاستعلام عن نتائج القبول الموازي ، بعد الإعلان عن احتمالات الوصول إلى تم الإعلان عن تلك النتائج ، بعد الرجوع إلى تحديد الضوابط والشروط والمصروفات الخاصة بالجامعات العراقية ، وكذلك الإعلان عن تفعيل إمكانيات الحصول على هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، على أن نتابعها ونراجعها معكم. الآن من خلال موقع الأخبار الخاص بك.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021
نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في جميع التخصصات التي جاءت قبل الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق على النحو التالي: –
- لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- ابدأ الاستفسار عن نتائج القبول الموازي من خلال التسجيل وكتابة رقم امتحانك واسم الأربع سنوات الخاص بك ، والأيقونة المخصصة له
- انقر على أيقونة الاستعلام
شروط القبول الموازي في العراق
- يشترط للطالب أن يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3 وما فوق الحد الأدنى ، حتى يتم قبوله في كليات المجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى حاجة الطالب إلى الحصول على إجمالي ومتوسط 4 درجات من الحد الأدنى ، ليتم قبوله في كليات الهندسة.
- أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية.
- اما باقي الكليات والمعاهد في العراق فقد قررت الوزارة ان لا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبولها.
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