“official” رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد للاستعلام والشكاوى sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكم رقم الضمان الاجتماعي ، حيث يبحث عنه الجميع في المملكة ، وخاصة المستفيدين من أحد أنظمة الضمان الاجتماعي سواء القديمة أو المتقدمة ، كما طبعا المواطنون المستفيدون من أحد. من هذه الأنظمة قد تواجه بعض المشاكل منها التأخر في استلام المدفوعات ، أو الرغبة في التسجيل أو الاستفسار عن حالة طلبها عبر الهاتف ، ويتم توفير ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال خدمة عملائها من خلال رقمها الموحد فتابعونا ايها المتابعين الكرام لتعرف كل التفاصيل.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم

وسوف نتعرف معكم على آخر الأخبار التي وصلتنا بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور ، حيث تم الإعلان عن الموعد النهائي لصرف رواتب المستفيدين من النظام الأمني ​​المطور الجديد ، وذلك في حال استحقاقهم. للأمان المطور ، وهذا ما أوضحناه في الاستعلام. حول أحقية الضمان (عائلات – أفراد).

تاريخ إصدار ضمان المطور على تويتر

حيث قبل آلاف الأشخاص في الضمان الجديد ينتظرون رواتبهم في 20 فبراير من هذا الشهر ، ولم يتم إرسال الضمان إلى أي من حسابات المستفيدين ، وبعد انتهاء اليوم وصلتنا أخبار بخصوص الموعد النهائي لصرف الكفالة. الضمان الجديد الذي أصبح في بداية كل شهر ميلادي. .

نظرًا لأن التاريخ الذي تم فيه صرف الدفعة الأولى كان مجرد تاريخ مؤقت حتى تم تحديد موعد نهائي منتظم لصرف الضمان للمستفيدين ، ويمكنك حساب المعاش المستحق لك كما تعلمنا في المقالة حول حاسبة الضمان المطورة.

رقم الحماية الاجتماعية

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات والشكاوى ، وذلك من خلال الرقم الموحد الذي تتيح الوزارة من خلاله التواصل ، وكأنك تواجه أي مشكلة مثل التأخير في استلام الراتب في حسابك ، أو عدم الاستجابة لطلبك ، يمكنك التواصل معهم لإيجاد حل لهذه المشاكل.

يمكنك أيضًا متابعة حسابك وطلبك ومعرفة المبلغ المستحق صرفه لك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

رقم ضمان المطور

رقم الضمان القياسي للشكاوى والاستفسارات هو كما يلي:

خط الضمان الاجتماعي الموحد: 19911.

كان هذا مقالنا عن رقم الضمان الاجتماعي للمطور الموحد والذي يمكنك الاتصال به مجانا سواء عن طريق الجوال أو الخط الأرضي ويمكنك التواصل معهم في كثير من الحالات ومنها حالة عدم قبول اعتراضك حيث قدم المئات من المواطنين طلبات الاعتراض الشهر الماضي ، وذلك لأن نزول الضمان غير مكتمل أو غير كفء ، فتابعنا.