onec.dz الان استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل

استخراج نتائج البكالوريا الجزائرية 2022، وهِيْ من بين الكلمات الأكثر بحثا من قبل طلبة شهادة البكالوريا، حيث سادت حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور مؤخرا لتلك النتائج التي حددتها وزارة التربية الوطنية رسميا كتاريخ ومن المقرر أن تعلن عن إعلانها الرسمي اليوم عبر موقع الديوان الوطني الذي شهد إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور.

استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج شهادة البكالوريا قد تم الإعلان عنها من قبل سعادة السيد عبد الحكيم بلعبد على مستوى جميع الولايات الجزائرية، بنسبة نجاح عالية بشكل ملحوظ مقارنة بمعدلات العام الماضي، حيث كانت نسبة النجاح فِيْها. من نتائج شهادة البكالوريا هذا العام بلغت 58.75٪ وهِيْ نسبة عالية مقارنة بمعدلات العام الماضي على غرار هذا الأمر بحسب تعليمات وزارة التربية الوطنية لاستخدام موقع الديوان الوطني لزيادة نتائج شهادة البكالوريا لذلك أن جميع الطلاب من المنزل يمكنهم الوصول إلى هذه النتائج. وأشار السيد بعبيد إلى أن اليوم الموافق 16 يوليوز الساعة الرابعة عصرا سينتهِيْ موقع الديوان الوطني من أعمال رفع نتائج جميع الولايات الجزائرية، إضافة إلى تفعيل خدمات الرسائل النصية للاطلاع على نتائج يستخدم الطلاب الاسم الكامل ورقم التسجيل فقط، لذلك من خلال الأسطر التالية سنساعدك فِيْ الحصول على هذه النتائج عبر الإنترنت

خطوات استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

نعمل على إتاحة إمكانية الاطلاع على نتائج البكالوريا الجزائرية 2022، من خلال موقع المكتب الوطني لنتائج الامتحانات والمسابقات، وكانت طريقة الوصول كَمْا يلي –