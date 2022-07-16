onec.dz الان معرفة نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني جميع الولايات الجزائرية

الاطلاع على نتائج البكالوريا الجزائرية 2022 برقم التسجيل مفتوح الآن لجميع الطلاب فِيْ مختلف الولايات الجزائرية، بعد حالة من القلق والتوتر سادت إعلان نتائج شهادة البكالوريا التي تم إصدارها بالفعل منذ فترة. منذ. مع رقم التسجيل، ما زلنا فِيْ طابور هذا الأمر، حاجز التحقيق الكبير والضغط على موقع الديوان الوطني المسؤول عن إعلان هذه النتائج فِيْ جميع الدول الجزائرية.

تعرف على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

انطلقت امتحانات الباكالوريا منتصف يونيو، عندما سجلت وزارة التربية الوطنية مشاركة ما يقرب من 700 ألف طالب من جميع الولايات الجزائرية فِيْ امتحانات البكالوريا. حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، 16 يوليو، من خلال الموقع الرسمي لنتائج الاختبارات والاختبارات، فِيْ حين سيتم أيضًا تقديم خدمة استخراج نتائج الطلاب مجانًا من خلال خدمة الرسائل القصيرة لحاملي خطوط Mobilis و Ooredoo و Djezzy، لذلك ننتقل من خلال السطور التالية من هذه المقالة الآن الخطوات الصحيحة للتشاور والحصول على تلك النتائج

خطوات الاطلاع على نتائج البكالوريا الجزائرية

بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية على تويتر نتائج شهادة PAC على موقع الديوان الوطني، تعرض موقع الديوان الوطني لضغوط من عشرات الآلاف من الطلاب للاستعلام عن هذه النتائج مع رقم التسجيل والاسم الكامل و رقم الهُوية كَمْا جاء بالشكل التالي –