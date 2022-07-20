onefd.edu.dz .. “هُـنَا” رَابِطْ موقع نتائج المراسلة 2022 و اثبات المستوى برقم التسجيل لجميع الولايات

رَابِطْ نقاط المراسلة فِيْ Onefd 2022. نقدمه لكَمْ فِيْ هذا التقرير بعد أن أعلنته وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر موقع المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد onefd. حول نتائج اختبار المستوى بالمراسلة. وقالت الوزارة إن النتائج متاحة حاليا للطلاب عبر موقع الديوان الوطني onefd.edu.dz. مما يتيح للطلاب والطالبات فِيْ الجزائر التحقق من النتائج حسب رقم التسجيل.

نتائج المراسلات 2022

اعلنت وزارة التربية الوطنية نتائج دعوة 2022 لامتحان المستوى “بالمراسلة” لجميع الطلاب. يشار إلى أن الوزارة قسمت إعلان نتائج مراسلات هذا العام إلى ثلاثة أيام. حيث يتم إعلان النتائج من قبل الدول على النحو التالي

هذا اليوم الولاية الاثنين 18 يوليو 2022 إعلان نتائج مراسلات 2022 لولايات أدرار والأغواط وبانتا وسطيف والجلفة والمدية وتمنراست وتيسليت وقسنطينة يوم الثلاثاء 19-7-2022 إعلان نتائج اختبار المستوى لولايات سكرة وتيزي وزو وصيدا وبشار وعين الدفلة وتيارت وعنابة ومستغانم وسوق أهراس الأربعاء 20-7-2022 ستعلن النتائج فِيْ ولاية الجزائر وبجاية وتلمسان ووهران وسكيكدة وورقلة والشلف وتبسة والوادي.

موقع نتائج مباراة Onefd 2022

تظهر نتائج رسائل Onefd 2022. بعد انتظار طويل من قبل الطلاب الذين خضعوا لاختبار تحديد المستوى. يأتي ذلك بعد أن أنهت وزارة التربية الجزائرية عملية تصحيح وثائق المرشحين وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لمتابعة وإعلان نتائج مراسلات هذا العام. الآن يمكن للطلاب استخراج نتائجهم برقم التسجيل لجميع الولايات إلكترونيًا من خلال موقع onefd.edu.dz.

كيفِيْة استخراج نتائج اختبار مستوى “المطابقة”

بعد ذلك سنناقش معكَمْ طريقة استخلاص نتائج اختبار مستوى 2022 والتي تتم من رقم التسجيل عبر موقع المكتب الوطني onefd.edu.dz. وهُو ما يلي

تسجيل الدخول إلى الموقع المكتب الوطني onefd.edu.dz

فِيْ الخطوة التالية، أدخل رقم التسجيل فِيْ الحقل المخصص له.

يحتوي رقم التسجيل على أحد عشر رقمًا ويمكن العثور عليه أيضًا فِيْ استمارة تسجيل البريد.

ثم حدد الولاية التي تقيم فِيْها.

ثم حدد العام الدراسي وهُو “2022”.

فِيْ الخطوة الأخيرة، انقر على أيقونة “تصفح”.

كيف يتم احتساب نقطة النجاح فِيْ امتحان المراسلة 2022

بعد ذلك، سوف ننتقل معك إلى كيفِيْة حساب معدل النجاح فِيْ نتائج المطابقة. الذي ينقسم إلى أربع نقاط. حيث يتم احتساب المتوسط ​​على أساس نقاط التتبع المستمر، مما يمنح الطالب 20 نقطة كاملة. إضافة إلى نقاط التفاعل فِيْ المهمة الإلكترونية مع المعلم.

يتم حساب معدل النجاح فِيْ اختبار المستوى على النحو التالي

نقطة اختبار المستوى * 2/3 (يتم ضرب نقطة اختبار المستوى بمقدار 2 والنتيجة مقسومة على 3).

نتائج اختبار مستوى المباراة 2022

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار تحديد المستوى فِيْ الجزائر يتضمن مجموعة من الاختبارات. يتم تنفِيْذها من قبل جميع الطلاب، رجال ونساء، المسجلين فِيْ المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد. نتائج مراسلات 2022 هِيْ التي تحدد مصير المرشح فِيْ الانتقال إلى مستوى أعلى أو الفشل.