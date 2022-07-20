Oppo A56 5G مواصفات هاتف أوبو الجديد | مميزات وعيوب الهاتف

Oppo A56 5G نسخة جديدة من عائلة هُواتف OPPO ال فِيْ فئة الهاتف الميزانية. كَمْا أعلنت OPPO مؤخرًا عن إطلاق هاتف جديد فِيْ عائلتها A وهُو هاتف Oppo A56 5G. الهاتف هُو خليفة الهاتف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا Oppo A55s. الهاتف يأتي مع شاشة. IPS-LCD ومع ذلك، فإنه يأتي مع الجودة. HD + وحده وليس HDF مثل الهُواتف الأخرى فِيْ هذه الفئة. الهاتف متوفر أيضًا بمعالج وسائل الإعلام و ال البعد 700 والتي توجد فِيْ العديد من الهُواتف الأخرى مثل Honor X40i و Samsung A22 و Redmi note 10. كَمْا يتوفر الهاتف ببطارية ممتازة مع إمكانيات الشحن. 5000 مللي أمبير، لكنها تأتي مع الشحن السريع 10 من المعتاد. بخلاف ذلك يقدم الهاتف صفقة جديدة جيدة بمواصفات مقبولة بالنسبة لسعر الهاتف. فِيْما يلي نستعرض مواصفات وسعر هاتف Oppo A56 5G جديد من اوبو.

مواصفات هاتف Oppo A56 5G

ياتي الهاتف بوزن حوالي 190 جرام.

كَمْا أنها تأتي بمواد خلفِيْة بلاستيكية. البولي تمامًا، بصرف النظر عن وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف.

تمامًا، بصرف النظر عن وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف. الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم مع دعم كامل لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G.

مع دعم كامل لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G. كَمْا يتوفر الهاتف مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، حيث توجد فتحة إضافِيْة لتركيب كارت ميموري.

لكن بالنسبة لفئة سعر الهاتف، لم تعلن الشركة عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء بشهادة. IP.

الهاتف متاح أيضًا بشاشة. IPS-LCD بحجم 6.5 بوصة، يصل أيضًا بجودة HD + بدقة 720 × 1600 بكثافة البكسل 270 بكسل فِيْ البوصة.

بحجم 6.5 بوصة، يصل أيضًا بجودة HD + بدقة بكثافة البكسل بكسل فِيْ البوصة. الشاشة تحتل نسبة من جسم الهاتف. 88.70٪ لتوفِيْر مساحة عرض أكبر من الهاتف

لتوفِيْر مساحة عرض أكبر من الهاتف تأتي الشاشة أيضًا بأبعاد العرض. 20 9 استمتع بتجربة مشاهدة الفِيْديوهات والألعاب.

استمتع بتجربة مشاهدة الفِيْديوهات والألعاب. تأتي شاشة الهاتف أيضًا مع معدل التحديث المعتاد فِيْ معظم الهُواتف والذي يأتي بسرعة 60 هِيْرتز لتوفِيْر السرعة فِيْ الحركة.

هِيْرتز لتوفِيْر السرعة فِيْ الحركة. تأتي الشاشة أيضًا مع معدل استجابة اللمس تقريبًا. 120 هِيْرتز.

هِيْرتز. سطوع الشاشة تقريبًا. 480 شمعة لتوفر درجة مناسبة من الاضاءة فِيْ ظل وجود اضاءة قوية او اشعة الشمس.

شمعة لتوفر درجة مناسبة من الاضاءة فِيْ ظل وجود اضاءة قوية او اشعة الشمس. شاشة الهاتف تأتي أيضًا بطبقة واقية من النوع زجاج كورنينج الغوريلا 3 لتوفِيْر الحماية من الخدوش أو الكسر.

لتوفِيْر الحماية من الخدوش أو الكسر. يعمل الهاتف بنظام تشغيل. أندرويد 11 فضلا عن وجود OPPO UI الخاص والمميز نظام التشغيل Color OS 11.1 .

فضلا عن وجود OPPO UI الخاص والمميز . يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من MediaTek، وهُو ميديا ​​تيك البعد 700 الذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر

الذي يأتي مع تكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر يتم تشغيل معالج الهاتف بواسطة نواتين قويتين. اللحاء- A76 يأتي بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز.

يأتي بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا ستة نوى متبقية من النوع اللحاء- A55 يعمل بتردد يصل إلى 2.0 جيجا هرتز.

يعمل بتردد يصل إلى 2.0 جيجا هرتز. أما بالنسبة للجرافِيْك GPU متوفر على الهاتف، يأتي من خلال شركة أركنساس مع نوع من المعالج مالي- G57 MC2 .

متوفر على الهاتف، يأتي من خلال شركة مع نوع من المعالج . يتوفر فِيْ الهاتف نسختان فقط من مساحة التخزين المتوفرة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف من النوع UFS 2.1.2 تحديث سريع، مع نوع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x.

كاميرا Oppo A56 5G

يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.0، متوفرة مع دعم لـ. HDR مع جودة التصوير HDF.

مع جودة التصوير يوجد أيضًا على ظهر الهاتف تكوين مزدوج للكاميرات الخلفِيْة الرئيسية والأخرى تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2، مع دعم الوظيفة. PDAF.

أما بالنسبة للكاميرا الثانية فهِيْ تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4، وهِيْ تستخدم للعزل والبورتريه.

كاميرات الهاتف متوفرة مع ميزتي HDR والتصوير البانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات

والتصوير بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات الهاتف متاح أيضًا مع دعم تسجيل الفِيْديو. HDF بدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية، من خلال الكاميرا الخلفِيْة والأمامية للهاتف.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف Oppo A56 5G مع سماعات خارجية أحادية مكبرات صوت أحادية انها ليست ثنائية ستيريو.

مع سماعات خارجية أحادية انها ليست ثنائية ستيريو. كَمْا يأتي الهاتف بمقبس 3.5 ملم لتثبيت السماعة.

لكن الهاتف متاح مع ميزة الدعم. NFC للتحرك بسرعة عن قرب.

للتحرك بسرعة عن قرب. كَمْا أنه غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

تأتي بصمة الهاتف على الجانب مدمجة مع زر الطاقة، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عبر الميزة. فتح الوجه .

. يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة. 5000 مللي أمبير مع نوع Li-Polymer، يأتي مع سرعة الشحن المعتادة 10 وات.

مللي أمبير مع نوع Li-Polymer، يأتي مع سرعة الشحن المعتادة 10 وات. يأتي منفذ شحن الهاتف أيضًا من نوع Type-C 2.0 سريع، لتوفِيْر أفضل سرعة شحن للهاتف .‌

سريع، لتوفِيْر أفضل سرعة شحن للهاتف .‌ بالإضافة إلى دعم منفذ الشحن الخاص بالوظيفة OTG لنقل الملفات عبر الفلاش

لنقل الملفات عبر الفلاش يتوفر الهاتف ثلاثة خيارات للألوان وهِيْ الأسود والأزرق والأرجواني.

سعر هاتف Oppo A56 5G