paci البطاقة المدنية الكويت تسجيل خدمة التوصيل للمنازل

تسليم البطاقة المدنية في الكويت وكيفية متابعة الطلب ومراحل تسليم البطاقة المدنية. أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، مساعد العسعوسي ، إطلاق خدمة توصيل البطاقة المدنية اعتبارًا من نوفمبر 2020 ، والتي تأتي في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات للكويتيين والمقيمين على الأراضي الكويتية. وأشار مدير الهيئة إلى أن الخدمة يتم دفعها من قبل المستفيدين بحيث يتم فرض مبلغ 2 دينار كويتي على البطاقة الرئيسية ليتم تسليمها إلى عنوان المنزل ، بالإضافة إلى ربع دينار لكل مدني. البطاقة ، بشرط أن يكون لها نفس رقم العنوان.

خدمة تسليم البطاقة المدنية

لا شك أن خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل تتماشى مع رغبة الكثيرين في سرعة استلام بطاقاتهم ، بالإضافة إلى استمرار إمكانية استلام البطاقة في الحضور الشخصي من خلال ماكينات البطاقة الذاتية في مكاتب البطاقات في المنطقة. للسلطة يستحسن الاستفادة من رابط ربط الرقم المدني عبر الانترنت بعيدا عن الازدحام وتوفير الوقت والجهد حيث تستغرق الشركة يومين لتسليم البطاقة في الوقت المحدد من مقدم الطلب سواء في الصباح أو في المساء من الشخص الذي استلمها من إدارة المعلومات المدنية بدولة الكويت. يُطلب من المستلم تسليم بطاقته المدنية القديمة للمندوب للتحقق من صحة الهوية وبيانات التطبيق قبل تسليمها.

تسليم رابط البطاقة المدنية

يوفر رابط خدمة توصيل الهوية المدنية تنفيذ طلبات خدمة توصيل البطاقة المدنية إلى المنازل إلكترونيًا ، من خلال تعبئة بيانات الرقم المدني وتحديث عنوان السكن إذا لزم الأمر ، وهي خدمة يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني للتوصيل. .gov.kw 2022 وبمجرد الدخول على الرابط المذكور أعلاه ، يمكنك قراءة الشروط والأحكام وبدء التسجيل في الخدمة. يستفيد من طلب إيصال البطاقة المدنية المواطنين والمقيمين الكويتيين ، ويتم دفع رسوم لمرة واحدة لها أثناء تسجيل طلب الحصول على البطاقة دون إمكانية استرداد المبلغ المدفوع ، ولمزيد من المعلومات حول تتمة إجراءات إنشاء طلب لاستلام البطاقة وأهم إجراءات التسليم من المندوب المعلومات الإرشادية التالية

هل اطلعت على إجراءات تسليم البطاقة المدنية

في النقاط التالية ننشر أهم الإجراءات المعمول بها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي يمارسها مقدم الطلب لتسليم البطاقة المدنية ، وهي على الشكل التالي:

يقوم المستفيد بتسليم بطاقته القديمة لمندوب إدارة التسليم في المنطقة الجغرافية المحددة للتأكد من سلامة معلومات البطاقة ، وهو إجراء متبع لتسليم البطاقة الجديدة.

تستغرق عملية تسليم البطاقات مدة يومي عمل – بعد استلام شركة التوصيل للبطاقات المدنية للمواطنين أو المقيمين من المركز الرئيسي لمصلحة المعلومات المدنية.

للتواصل والاستعلام عن خدمة التوصيل برجاء الاتصال برقم (22066550)

رسوم خدمة التوصيل غير قابلة للاسترداد ويتم دفعها “مرة واحدة” عند تقديم طلب التسليم.

سيتم إلغاء طلب البطاقة الحالي عند إجراء أي تغيير عليه ، مما يعني أنه يتعين عليك تقديم طلب لتسليم بطاقة الهوية مرة أخرى ودفع الرسوم مرة أخرى.

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فيما يلي بعض الخطوات لطلب خدمة التوصيل إلى المنازل للمواطنين والمقيمين

ننشر كيفية طلب توصيل البطاقة المدنية إلى المنزل من خلال الإجراءات التالية لغرض استلام البطاقات الجاهزة من مندوب التوصيل في دولة الكويت.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة من الرابط المرفق خدمة تسليم البطاقة المدنية

اقبل جميع البنود والشروط بعد قراءتها في القائمة ثم اضغط على زر البداية

في الصفحة الجديدة ، انقر فوق الخيار المسمى “Old Card Available” إذا كان لديك بالفعل هوية قديمة.

من ناحية أخرى ، إذا لم تكن البطاقة المدنية القديمة متاحة لك (بافتراض وجود طفل أو إصدار لأول مرة) في هذه الحالة ، فاختر “خيار البطاقة المدنية غير متاح” ثم التالي

يجب إدخال رقم هويتك المدنية في المربع

أدخل أيضًا الرقم التسلسلي لبطاقتك المدنية ، ولاحظ أنك ستجد الرقم التسلسلي مكتوبًا على ظهر بطاقتك المدنية

انقر الآن على أيقونة الإضافة لإضافة جميع البيانات المطلوبة في حقولها الفارغة.

املأ حقول البيانات المطلوبة مثل الاسم متضمنًا وقت التسليم ثم رقم الهاتف المحمول واختر عنوان البطاقة الحالي أو أضف عنوانًا بديلاً.

بعد الضغط على “التالي” ، سيتم توجيه العميل إلى صفحة التأكيد للحصول على معلومات التسليم التي تم إدخالها ، والتي ستظهر بالكامل.

يتم تحويل مقدم الطلب إلى رابط موقع شركة التوصيل لإتمام عملية سداد الرسوم

وبذلك نجح المستفيد في إرسال طلب ربط البطاقة المدنية من خلال الموقع الرسمي لمصلحة المعلومات المدنية.

ما هي إجراءات استلام البطاقة المدنية عند تسليم المندوب؟

حرصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت على وضع البطاقات المدنية في ظرف مغلق عليه شعار الهيئة. في سياق الأمن والخصوصية ، عند الاستلام ، يجب على مستلم البطاقة الجديدة تسليم بطاقته المدنية القديمة إلى مندوب التوصيل إذا لزم الأمر ، للتحقق من بيانات البطاقة الذكية من خلال قارئ. في حالة عدم توفر البطاقة القديمة ، يقوم الشخص المعني بتزويد مندوب التوصيل بالمستندات والإثبات مطلوب من أجل عملية تسليم البطاقة الجديدة لمالكها بسلاسة.

الآن تابع ترتيب ومراحل تسليم البطاقة المدنية

انتقل إلى الموقع الرسمي للخدمة المدنية من خلال هذا الرابط https://delivery.paci.gov.kw/en-GB/search/index

لمتابعة حالة طلب البطاقة المدنية الخاصة بك ، انتقل إلى خيار حالة طلب التسليم بعد تحديد الخيارات من القائمة المنسدلة.

في المساحة الفارغة ، عليك كتابة رقم هويتك المدنية والنقر فوق خيار “بحث”

ستكون تفاصيل حالة الهوية المدنية الخاصة بك في مقدمة الشاشة.

وبذلك يمكن الاستفادة من الخدمة للاستعلام عن حالة تسليم البطاقة المدنية في دولة الكويت ، وكذلك من خلال تخصيص رقم خدمة التوصيل 22066550 ضمن أكثر من خيار لراحتك ، و من خلال الاتصال به يمكنك توصيل استفساراتك ومعرفة طبيعة خدمة التوصيل وما يجب القيام به.