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pdf بحث نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدور الاول موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy كافة المحافظات

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم الثلاثي ورقم الاشتراك والمدرسة على موقع وزارة التربية والتعليم السورية خلال فترة الامتحان وغرف العمليات والمتابعة، أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حول غموض أو غموض أو صعوبة. جزء من أسئلة الامتحان فِيْ جميع المواد، كَمْا قال بعض الطلاب لتأكيد وصول الامتحانات إلى المستوى، والآن ينتظرون نتائج التاسع 2022 فِيْ سوريا، أفادت المدرسة بفارغ الصبر.

نتائج 9 سوريا 2022 بالاسم

سيتم نشر النتائج التاسعة لعام 2022 على موقع سوريانا التعليمي فور الانتهاء من أعمال التصحيح فِيْ كل محافظة على حدة، محافظة إدلب – محافظة الحسكة – محافظة حَلْب – محافظة حماه – محافظة حمص – محافظة دير الزور – محافظة دمشق – محافظة درعا – الرقة. المحافظة – ريف دمشق – محافظة السويداء – محافظة طرطوس – محافظة القنيطرة – محافظة اللاذقية قريباً.

رَابِطْ نتائج الجولة التاسعة الأولى من سوريا 2022

محافظة
بيان الدخل
نهاية لهذه الغاية
ادلب أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق
الحسكة أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق
حَلْب أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق
همه أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
حبوب الحمص أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
الزور أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
دمشق أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
دارة أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
حساسية أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
مجال دمشق أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق
السويداء أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
طرطوس أنا منتظر متاح مباشرة بعد الإطلاق
القنيطرة أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق
اللاذقية أنا منتظر
متاح مباشرة بعد الإطلاق

خطوات ة نتائج 9 سوريا

نتائج التاسع من 2022 بالاسم فِيْ ادلب والمحافظات

يمكنك أيضًا كتابة رقم / اسم الامتحان الخاص بك + مدرستك فِيْ تعليق، متبوعًا بالمحافظة فِيْ التعليقات، وسيقوم ثقافني بإرسال النتائج التاسعة فِيْ Syria moed.gov.sy 2022 بالاسم الثلاثي عبر الإجابات على التعليقات بمجرد ظهُورها. تتوفر.