PlayStation 5.. “ثورة” سوني لتطوير نظام الألعاب الشهِيْر

أعلنت شركة Sony اليابانية أنها ستستحوذ على شركة الألعاب المحمولة Savage Game Studios لتطوير وحدة التحكَمْ فِيْ الألعاب.

ولم تكشف شركة Sony عَنّْ التعويض المالي للصفقة، والتي تأتي فِيْ إطار حملة كبيرة من قبل المجموعة اليابانية، التي تستهدف Savage Game Studios، وهِيْ شركة مطورة لألعاب الهُواتف المحمولة فِيْ تخطي وحدات التحكَمْ، ومقرها فِيْ هلسنكي وبرلين.

تطوير بلاي ستيشن 5

حدد رئيس وحدة التحكَمْ فِيْ Sony Jim Ryan خططًا فِيْ مايو الماضي لتوسيع محفظة الألعاب بشكل جذري، وخاصة وحدة تحكَمْ PlayStation 5، وتركيز المجموعة على ألعاب اللاعب الفردي، مع المزيد من الإصدارات على الكَمْبيوتر الشخصي والجوال.

وقالت سوني فِيْ بيان إن استوديوهات Savage Game، التي تأسست قبل عامين وتعمل على خدمات البث المباشر عبر الهاتف المحمول، ستصبح جزءًا من قسم جديد للهُواتف المحمولة فِيْ PlayStation Studios.

تأمل المجموعة الترفِيْهِيْة فِيْ الاستفادة من المزيد من الإنفاق الاستهلاكي على الألعاب من خلال التوسع إلَّى منصات أخرى، مع الدفاع أيضًا ضد التحولات التكنولوجية التي تخفف العلاقات مع الأجهزة الضخمة.

قال هِيْرمان هُولست، رئيس PlayStation Studios “يجب أن تستمر PlayStation Studios فِيْ توسيع وتنويع عروضنا خارج وحدة التحكَمْ، وتقديم ألعاب جديدة مذهلة لعدد أكبر من الأشخاص من أي وقت مضى”.

تكافح Sony لإنتاج ما يكفِيْ من وحدات تحكَمْ PS5 لتلبية الطلب وسط أزمات سلسلة التوريد، وأعلنت الأسبوع الماضي عَنّْ زيادات فِيْ الأسعار فِيْ العديد من الأسواق بسبب ضغوط ارتفاع الدولار.

سعر بلاي ستيشن 5

وفقًا لخطة الشركة، فإن تغيير سعر “PlayStation 5” فِيْ اليابان سيدخل حيز التنفِيْذ اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، وفِيْ الوقت نفسه أكدت “سوني” أنها لن ترفع سعر التجزئة لجهاز ألعاب الفِيْديو PS5 الشهِيْر. لعملائها فِيْ الولايات المتحدة فقط، ولن يتأثر المستهلكون الأمريكيون بهذه الزيادات.

فِيْ منشور على مدونة PlayStation الرسمية، أوضح الرئيس التنفِيْذي لشركة Sony أن شركته رفعت سعر وحدة التحكَمْ بسبب “معدلات التضخم العالمية المرتفعة، فضلاً عَنّْ اتجاهات العملة المعاكسة”.

يشار إلَّى أن شركة “سوني” أصدرت جهاز PS5 فِيْ نوفمبر 2022، ولمدة عامين، وجد عشاق أجهزة الألعاب صعوبة فِيْ الحصول على “بلاي ستيشن 5″، ولكن بسبب ارتفاع الطلب، ومشاكل سلسلة التوريد، ونقص الرقائق عالميًا وإعادة بيعها. عبر الإنترنت، أصبح النظام ألعابًا شهِيْرة من سوني قد استعصت على العديد من العملاء المحتملين.

أسعار PlayStation 5 الجديدة

قالت سوني إن أسعار النسخة الرقمية من أجهزة بلاي ستيشن 5 سترتفع للبيع بالتجزئة فِيْ أوروبا بنسبة 10٪ لتصل إلَّى 450 يورو (ما يعادل 8600 جنيه مصري) بدلاً من 400 يورو.

سيصل سعر الجهاز فِيْ المملكة المتحدة إلَّى 480 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.

وسيرتفع سعر “بلاي ستيشن 5” فِيْ اليابان إلَّى 49478 يناً بدلاً من 43978 يناً.