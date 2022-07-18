.psge.ps.. رَابِطْ نتائج توجيهِيْ فلسطين 2022 نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية برقم الجلوس

رَابِطْ لنتائج توجيهِيْ بشأن فلسطين 2022 لزيادة أبحاث الطلاب، على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، للاستشارات الإلكترونية حول نتائج المدرسة الثانويةبعد انتهاء عملية التصحيح لجميع التخصصات “علمي / أدبي / شرعي / زراعي / فندقي / منزلي”، تعمل لجان التصحيح المتخصصة بشكل مكثف خلال هذه الفترة، لاستكَمْال جميع مراحَلْ التصحيح فِيْ الوقت المحدد من قبل الوزير، حتى لا تطول فترة التصحيح ويزيد من قلق الطلاب وأولياء أمورهم.

أعلن مدير عام القياس والتقويم والاختبار بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية د.محمد عوض أن عملية التصحيح لا تزال جارية وتستغرق بعض الوقت لإكَمْال جميع مراحَلْها حتى دقة النتائج. يوم 17 يونيو الساعة التاسعة صباحا وسط إشراف صارم من الوزارة.

رَابِطْ لنتائج التوجيه الفلسطيني 2022

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المتخصصة، تقوم الآن بإعداد الموقع الرسمي للوزارة، ليكون جاهزا للطلاب الراغبين فِيْ الاطلاع على نتائجهم، حيث وكذلك التشاور من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر الهُواتف المحمولة، كَمْا كان الحال فِيْ السنوات السابقة.

موقع نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية moehe، gov.ps. أو انتقل إلى الرَابِطْ المباشر لنتائج المدرسة الثانوية psge.ps. تحديد نتيجة الثانوية العامة “التوجيهِيْ”. حدد القسم الذي تدرس فِيْه. سجل البيانات التالية “الاسم / رقم المقعد المكون من 6 إلى 8 أرقام”. انقر فوق أيقونة عرض النتائج لعرض تفاصيل النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إجراء الاستفسارات عبر الرسائل القصيرة، عبر الشبكات العاملة فِيْ فلسطين، وشبكة الاتصالات الفلسطينية، وقالت الوزارة إن هذه الخدمة ستكون متاحة للطلاب مجانًا، كخدمة للطلاب للحصول على نتائجهم. . .

مَوعِد صدور نتائج الثانوية العامة الفلسطينية.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم تحديد مَوعِد رسمي حتى الآن لإعلان النتائج، وقال إن هناك عدة مقالات غير مكتملة، فِيْ إشارة إلى إمكانية الإعلان عنها فِيْ الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.