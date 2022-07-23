Realme Gt 2 جيل جديد لهُواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف

ريلمي جي تي 2 ينضم هاتف جديد آخر إلى مجموعة Realme للهُواتف الذكية والأجهزة المحمولة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق الجيل الجديد من هُواتفها داخل العائلة جي تي. قدمت الشركة هاتفًا. ريلمي جي تي 2 الجديد وهُو خليفة الإصدار السابق Realme Gt الذي حقق نجاحًا كبيرًا فِيْ أسواق الهُواتف الذكية. ستبني Realme على هذا النجاح مع هاتف جديد بمواصفات وميزات ممتازة بسعر تنافسي، وبالتالي تقديم عرض لعدد كبير من مستخدمي الهُواتف الذكية. يأتي الهاتف بأقوى معالج كوالكوم لعام 2022 وهُو آنف العجل 888 الذي رأيناه فِيْ العديد من الهُواتف الأخرى مثل Oppo Find x5 و Oneplus 9RT و Xiaomi 11T pro وهُواتف أخرى من شركات أخرى. الهاتف متوفر أيضًا بشاشة AMOLED مع تردد التحديث 120 هِيْرتز، بالإضافة إلى بطارية كبيرة 5000 صدر. ها نحن نتجاوز الباقي مواصفات وسعر Realme Gt 2 جديد من Realme.

مواصفات هاتف Realme Gt 2

الهاتف متوفر بوزن يقدر بـ 194.5 أيضاً 199.8 يعتمد ذلك على اللون المتاح للهاتف.

أيضاً يعتمد ذلك على اللون المتاح للهاتف. يأتي الهاتف بمواد بلاستيكية. البولي فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف

فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف، بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G

يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G لكن الهاتف لا يأتي بقدرة على زيادة السعة التخزينية المتاحة، بسبب عدم وجود فتحة بطاقة ذاكرة إضافِيْة.

كَمْا أن الهاتف لا يأتي مع شهادة IP رسمية لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.

الهاتف يأتي مع شاشة. AMOLED الحجم 6.62 إنش، متوفر بجودة عالية FHD + بدقة 1080 × 2400 بكسل

الحجم 6.62 إنش، متوفر بجودة عالية بدقة بكسل متوفر أيضًا بكثافة بكسل تبلغ تقريبًا. 398 بكسل فِيْ البوصة.

بكسل فِيْ البوصة. سطوع الشاشة تقريبًا. 1300 الشموع، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود إضاءة قوية أو ضوء الشمس.

الشموع، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود إضاءة قوية أو ضوء الشمس. كَمْا تأتي الشاشة بحامل خاص HDR10 + لتوفِيْر درجة أعلى من الوضوح لشاشة المحتوى

لتوفِيْر درجة أعلى من الوضوح لشاشة المحتوى تأتي شاشة الهاتف أيضًا مع دعم لمعدل تحديث عالٍ جديد يصل إلى 120 هرتز، لإضفاء السرعة والنعومة على الحركة والتنقل على الشاشة.

شاشة الهاتف محمية أيضًا بطبقة حماية. زجاج كورنينج الغوريلا 5 لتوفِيْر الحماية من الخدوش والكسر.

أداء الهاتف

يعمل الهاتف بنظام تشغيل. أندرويد 12 خاص بجوجل بواجهة مستخدم Realme خاصة ومميزة Realme UI 3.0 .

خاص بجوجل بواجهة مستخدم Realme خاصة ومميزة . كَمْا يحتوي على معالج كوالكوم القوي والمميز وهُو Qualcomm Snapdragon 888 5G وهُو متوفر بتقنية تصنيع 5 نانومتر

وهُو متوفر بتقنية تصنيع 5 نانومتر يعمل المعالج على نواة اللحاء- X1 وهِيْ متوفرة بتردد حوالي 2.84 جيجاهرتز.

وهِيْ متوفرة بتردد حوالي 2.84 جيجاهرتز. يحتوي المعالج أيضًا على ثلاثة أنوية أخرى من النوع اللحاء- A78 هذه متوفرة بتردد يصل إلى 2.42 جيجاهرتز.

هذه متوفرة بتردد يصل إلى 2.42 جيجاهرتز. بالإضافة إلى وجود أربع نوى أخرى، فهِيْ تأتي من النوع اللحاء- A55 وهذه تعمل بتردد حوالي 1.80 جيجاهرتز.

وهذه تعمل بتردد حوالي 1.80 جيجاهرتز. بخصوص معالج الرسوميات GPU فِيْ الهاتف ريلمي جي تي 2 يأتي من خلال كوالكوم ونوع ما 660 .

يأتي من خلال كوالكوم ونوع ما . تتوفر ثلاثة إصدارات من السعة التخزينية المتوفرة فِيْ الهاتف وهِيْ كالآتي 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام أيضًا.

تخزين الهاتف الداخلي متاح أيضًا. UFS 3.1 لتوفِيْر السرعة فِيْ قراءة وعرض البيانات.

كاميرا Realme GT2

يأتي الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.5، وتتوفر أيضًا مع ميزة دعم. HDR وتسجيل مقاطع فِيْديو بجودة عالية HDF بدقة 1080.

وتسجيل مقاطع فِيْديو بجودة عالية بدقة 1080. كَمْا يأتي الهاتف بكاميرا خلفِيْة ثلاثية الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.8، متوفرة مع دعم الميزة. PDAF متعدد الاتجاهات والمثبت البصري OIS.

والمثبت البصري الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F / 2.2 وتستخدم للتصوير الواسع. فائقة واسعة بزاوية إطلاق النار 119 درجة.

بزاوية إطلاق النار 119 درجة. أخيرًا، يتم استخدام الكاميرا الثالثة والأخيرة لتصوير الماكرو. دقيق 2 ميجابكسل بفتحة F / 2.4.

2 ميجابكسل بفتحة F / 2.4. الكاميرات متوفرة مع دعم الميزات. HDR وبانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED مزدوج نغمتان جنبا إلى جنب مع الكاميرات.

بالإضافة إلى وجود فلاش LED مزدوج جنبا إلى جنب مع الكاميرات. يمتلك الهاتف أيضًا القدرة على تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة عالية. 4K على وجه التحديد 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

على وجه التحديد بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية. أيضا جودة الصورة HDF بدقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 لقطة فِيْ الثانية.

بدقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 لقطة فِيْ الثانية. يتوفر الهاتف أيضًا مع دعم خاصية Gyro-EIS، لتحقيق الاستقرار الإلكتروني للهاتف أثناء تسجيل مقاطع الفِيْديو.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف ريلمي جي تي 2 مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية مكبرات صوت ستيريو يوفر تجربة صوتية مميزة للهاتف

مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية يوفر تجربة صوتية مميزة للهاتف ومع ذلك، فإن الهاتف لا يأتي بمقبس 3.5 ملم لتثبيت سماعة الأذن.

الهاتف متاح مع الوظيفة. NFC لنقل الملفات عن كثب بسرعة.

لنقل الملفات عن كثب بسرعة. ومع ذلك، فهُو غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

بصمة الهاتف تأتي فِيْ أسفل الشاشة وهِيْ من نوع ما بصري بالإضافة إلى إمكانية فتح الهاتف بوجه مطبوع من خلال الوظيفة فتح الوجه .

بالإضافة إلى إمكانية فتح الهاتف بوجه مطبوع من خلال الوظيفة . كَمْا يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل القرب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب ومقياس الضوء.

كَمْا يأتي الهاتف ببطارية Li-Polymer 5000 مللي أمبير فِيْ الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، حيث يشحن الهاتف بنسبة 100٪ فِيْ 33 دقيقة فقط.

يأتي منفذ شحن الهاتف أيضًا من نوع Type-C 2.0 بالإضافة إلى وجود دعم لهذه الميزة OTG.

بالإضافة إلى وجود دعم لهذه الميزة هناك ثلاثة خيارات للألوان متوفرة فِيْ الهاتف، وهِيْ كالتالي الأبيض، والأسود، والأخضر أيضًا.

سعر هاتف Realme Gt 2