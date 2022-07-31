Redmi 10A هاتف جديد من شركة شاومي | أهم مواصفات وأسعار الهاتف

ريدمي 10 أ هاتف جديد آخر ينضم إلى تشكيلة هُواتف الشركة شاومى الهُواتف الذكية والأجهزة المحمولة لعام 2022. كَمْا أعلنت شركة Xiaomi مؤخرًا عن إطلاق إصدار جديد آخر فِيْ العائلة ريدمي والتي تم إطلاقها بفئة سعرية جديدة تناسب عدد من المستخدمين. قدمت الشركة هاتفًا. ريدمي 10 أ جديد، بمواصفات لائقة وبسعر مناسب. يأتي الهاتف بمعالج من ميديا ​​تيك وهُو الهليوم G25 يقدم أداء مقبول فِيْ فئته السعرية. كَمْا يأتي مع شاشة. IPS جودة HD + بالإضافة إلى بطارية كبيرة 5000 مللي ثانية لتوفِيْر أداء مستمر للهاتف لفترة طويلة. وكانت الشركة قد أعلنت أيضًا منذ فترة عن إطلاق هُواتف جديدة أخرى من نفس العائلة، مثل Redmi 10 2022، وهِيْ إعادة إطلاق للإصدار السابق للشركة. كَمْا أعلنت الشركة عن هاتف Redmi K50i. باختصار، يقدم الهاتف أداءً مقبولاً للغاية فِيْ هذه الفئة السعرية التي تكاد تكون خالية من المنافسة. ها نحن نتجاوز الباقي مواصفات وسعر موبايل Redmi 10A جديد من Xiaomi.

مواصفات هاتف Redmi 10A

أولاً الهاتف متوفر بوزن حوالي 194 جرام.

كَمْا أنها تأتي بمواد تصنيع بلاستيكية فِيْ الخلف. البولي بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف

بالإضافة إلى وجود إطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G فقط

يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G فقط كَمْا يأتي مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة، نظرًا لتوافر المدخلات الإضافِيْة لتركيب بطاقة الذاكرة.

أيضًا، لم تقدم Xiaomi أي مقاومة رسمية للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.

الهاتف به شاشة. IPS-LCD يأتون بالحجم 6.53 بوصة بجودة HD + وبدقة 720 × 1600 بكسل

يأتون بالحجم بوصة بجودة وبدقة بكسل كَمْا أنه يأتي بمعدل كثافة بكسل يبلغ تقريبًا. 269 بكسل فِيْ البوصة.

بكسل فِيْ البوصة. سطوع الشاشة تقريبًا. 400 لومن والتي توفر سطوعًا مقبولًا للشاشة فِيْ الضوء الساطع أو ضوء الشمس.

لومن والتي توفر سطوعًا مقبولًا للشاشة فِيْ الضوء الساطع أو ضوء الشمس. شاشة الهاتف متاحة أيضًا بأبعاد العرض المعتادة. 20 9 لتوفِيْر مساحة مشاهدة أكبر والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفِيْديو أو ممارسة الألعاب.

أداء الهاتف

‌ الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 خاص بـ Google، بالإضافة إلى واجهة مستخدم Xiaomi الخاصة MIUI 12.5.0 تحديث .

خاص بـ Google، بالإضافة إلى واجهة مستخدم Xiaomi الخاصة . يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من MediaTek، وهُو ميديا ​​تيك هِيْليو G25 الذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر

الذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر معالج الهاتف يعمل بأربعة أنوية من النوع اللحاء- A53 متوفر أيضًا بتردد تقريبًا. 2.0 جيجاهِيْرتز.

متوفر أيضًا بتردد تقريبًا. جيجاهِيْرتز. أما النوى الأربعة المتبقية فهِيْ من نفس النوع. اللحاء- A53 لكن هذه تعمل بتردد أقل، وصولاً إلى حوالي 1.5 جيجاهِيْرتز.

لكن هذه تعمل بتردد أقل، وصولاً إلى حوالي جيجاهِيْرتز. يأتي الهاتف أيضًا مع وحدة معالجة الرسومات (GPU). GPU مع نوع من المعالج PowerVR GE8320 .

مع نوع من المعالج . تتوفر ثلاثة إصدارات من السعة التخزينية المتوفرة فِيْ الهاتف، وهِيْ كالتالي 32 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت رام، 64 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت رام، أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام.

يأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM). LPDDR4X بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من النوع eMMC 5.1

كاميرا هاتف Redmi 10A

يأتي الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة. فتحة العدسة f / 2.2 متاح مع دعم الميزات HDR مع تسجيل فِيْديو بجودة FHD.

متاح مع دعم الميزات مع تسجيل فِيْديو بجودة FHD. أما بالنسبة للكاميرات الخلفِيْة فهناك كاميرا خلفِيْة واحدة فقط فِيْ ظهر الهاتف وهِيْ تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F / 2.2.

تأتي هذه الكاميرا أيضًا مع ميزة AF أو ضبط تلقائي للصورة.

أو ضبط تلقائي للصورة. بجانب كاميرا الهاتف يوجد فلاش LED، مع حامل الكاميرا لهذه الميزة. HDR.

يمكن للهاتف أيضًا تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة FHD 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف ريدمي 10 أ مع سماعات خارجية أحادية مكبرات صوت أحادية يوفر تجربة صوتية مقبولة للهاتف.

مع سماعات خارجية أحادية يوفر تجربة صوتية مقبولة للهاتف. كَمْا يأتي الهاتف بدعم من منفذ 3.5 ملم لتثبيت السماعة.

لكن الهاتف غير متوفر مع دعم الميزات. NFC.

كَمْا أنه غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

الهاتف أيضًا لا يأتي مع دعم المستشعر. مستكشف الأشعة تحت الحمراء للتحكَمْ فِيْ الأجهزة الإلكترونية مثل معظم أجهزة Xiaomi الأخرى

للتحكَمْ فِيْ الأجهزة الإلكترونية مثل معظم أجهزة Xiaomi الأخرى كَمْا يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل القرب والتسارع فقط.

تأتي بصمة الهاتف فِيْ الخلف داخل حافظة الكاميرا، مع دعم لـ. فتح الوجه لفتح الهاتف بوجه مطبوع.

لفتح الهاتف بوجه مطبوع. يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية ليثيوم بوليمر تأتي فِيْ الحجم 5000 مللي أمبير، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط.

مللي أمبير، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط. كَمْا يأتي الهاتف بمنفذ شحن من النوع القديم. مايكرو يو اس بي 2.0 لا يتوفر مع دعم OTG.

لا يتوفر مع دعم OTG. أخيرًا، يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان متوفرة وهِيْ كالتالي الأسود والأزرق والرمادي أيضًا.

سعر هاتف Redmi 10A