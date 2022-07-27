أهم مميزات وعيوب الهاتف Redmi K50i إصدار جديد لهُواتف شاومي، اطلقت شركة شاومي مجموعة جديد من الهواتف الذكية ذات موتاصفات متقدمة، ان شركة شومي اكتسحت الاسواق في الفترة الخيرة من خلال اطلاقها مجموعة من الهواتف الذكية ذات المواصفات الجيدة وباسعار منافسة في الاسواق، ان اخر اصداات شركة شاومي هو Redmi K50i، يبحث محبي هواتف الشاومي عن اهم مميزات وعيوب الاصدار الجديد Redmi K50i، وهل هو منافس للمواتصفات الجيدة، لذلك سوف نوضح لك من خلال موقع العربي اليوم اهم مواصفات Redmi K50i، وسنتحدث عن أهم مميزات وعيوب الهاتف Redmi K50i إصدار جديد لهُواتف شاومي.

ما هي مواصفات هاتف Redmi K50i؟

أولاً يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 200 جرام

كَمْا أنها تأتي بمواد خلفِيْة بلاستيكية. البولي بإطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف

بإطار بلاستيكي أيضًا حول جسم الهاتف الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال نانو سيم يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G

يتوفر مع دعم لشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G ومع ذلك، فإنه لا يأتي مع فتحة إضافِيْة لتثبيت بطاقة الذاكرة، لذلك لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة على الهاتف.

كَمْا لم تعلن الشركة رسميًا عن أي مقاومة. IP الهاتف مضاد لرذاذ الماء أو الغبار.

الهاتف مضاد لرذاذ الماء أو الغبار. الهاتف به شاشة. شاشات الكريستال السائل السائل FFS وبحجم 6.6 بوصة، فهُو متوفر بجودة عالية FHD + بدقة 1080 × 2460 بكسل

وبحجم 6.6 بوصة، فهُو متوفر بجودة عالية بدقة بكسل كَمْا أنه يأتي بكثافة بكسل تقريبًا. 407 بكسل فِيْ البوصة.

بكسل فِيْ البوصة. شاشة الهاتف تأتي أيضًا مع درجة سطوع تقريبية. 650 شمعة لتوفِيْر إضاءة كافِيْة للهاتف فِيْ وجود ضوء الشمس أو الإضاءة العالية

شمعة لتوفِيْر إضاءة كافِيْة للهاتف فِيْ وجود ضوء الشمس أو الإضاءة العالية شاشة الهاتف متوفرة أيضًا مع دعم الميزات. HDR10 مع دولبي فِيْجن وبالتالي، فإنه يوفر درجة أعلى من الوضوح للمحتوى على الشاشة.

مع وبالتالي، فإنه يوفر درجة أعلى من الوضوح للمحتوى على الشاشة. الشاشة متاحة أيضًا بأعلى معدل تحديث حتى الآن، حيث يصل تقريبًا. 144 Hertz الذي يوفر حركة وتنقل سلسة وسريعة على الشاشة

Hertz الذي يوفر حركة وتنقل سلسة وسريعة على الشاشة بالنسبة لحماية الشاشة، تتوفر طبقة حماية مثبتة مسبقًا من النوع زجاج كورنينج الغوريلا 5 للحماية من الكسر أو الخدوش.

أداء الهاتف

هاتف ريدمي k50i يأتي بأحدث إصدار من نظام التشغيل جوجل الخاص أندرويد 12 .

يأتي بأحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص . بالإضافة إلى وجود واجهة مستخدم جديدة ومميزة Xiaomi واجهة MIUI 13 .

. يحتوي الهاتف أيضًا على معالج ثماني النواة من MediaTek، وهُو ميديا ​​تيك البعد 8100 الذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر موفرة للطاقة

الذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر موفرة للطاقة معالج الهاتف مدعوم بأربعة أنوية تأتي من اللحاء- A78 يعمل بتردد حوالي 2.85 جيجاهرتز.

يعمل بتردد حوالي 2.85 جيجاهرتز. أما النوى الأربعة المتبقية فهِيْ من النوع. اللحاء- A55 وتلك تعمل بتردد أقل يبلغ حوالي 2.0 جيجاهرتز.

وتلك تعمل بتردد أقل يبلغ حوالي 2.0 جيجاهرتز. يتوفر الهاتف أيضًا فِيْ ثلاثة إصدارات فقط من مساحة التخزين المتاحة، وهِيْ كالتالي 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام أيضًا.

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف متاحة أيضًا LPDDR5 سريع، مع وحدة تخزين داخلية من النوع السريع UFS 3.1 لتوفِيْر السرعة فِيْ نقل البيانات وقراءتها.

كاميرا هاتف Redmi K50i

يأتي الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة. فتحة العدسة f / 2.5 متاح مع دعم تسجيل الفِيْديو HDF بدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية.

متاح مع دعم تسجيل الفِيْديو بدقة بكسل ومعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية. أما بالنسبة للكاميرات الخلفِيْة، فالهاتف مزود بكاميرا خلفِيْة ثلاثية فالكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة. فتحة العدسة f / 1.9 هذه متوفرة مع دعم الميزات. PDAF أيضا مع جهاز استشعار سامسونج GW2 .

هذه متوفرة مع دعم الميزات. أيضا مع جهاز استشعار . يوجد أيضًا كاميرا ثانية للتصوير العريض. فائقة واسعة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة فتحة العدسة f / 2.2 بزاوية تصوير واسعة تقارب. 120 درجة.

8 ميجابكسل بفتحة عدسة بزاوية تصوير واسعة تقارب. أما بالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة، فتأتي لتصوير الماكرو. كاميرا ماكرو 2 ميجابكسل بفتحة F / 2.4.

2 ميجابكسل بفتحة F / 2.4. تأتي كاميرات الهاتف مع ميزة HDR مع التصوير البانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات

مع التصوير بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات يمتلك الهاتف أيضًا القدرة على تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة عالية. 4K بدقة 2160 بكسل، بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية

بدقة 2160 بكسل، بمعدل التقاط 30 إطارًا فِيْ الثانية أو جودة التصوير HDF وأيضًا بدقة 1080 بكسل مع معدلات التقاط 30/60 إطارًا فِيْ الثانية.

مواصفات الهاتف الأخرى

هاتف ريدمي k50i يأتي مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية المتاحة فِيْ مكبرات صوت ستيريو لذلك، فهُو يوفر تجربة صوتية مميزة.

يأتي مع اثنين من مكبرات الصوت الخارجية المتاحة فِيْ لذلك، فهُو يوفر تجربة صوتية مميزة. كَمْا يأتي مع تذكرة. 3.5 لتثبيت سماعة الرأس

لتثبيت سماعة الرأس لكن الهاتف لا يأتي مع ميزة دعم. NFC.

كَمْا أنه غير متوافق مع شبكات الراديو. FM.

ومع ذلك، فإنه يأتي مع دعم المستشعر. مستكشف الأشعة تحت الحمراء يسمح لك بالتحكَمْ فِيْ الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف

يسمح لك بالتحكَمْ فِيْ الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف تأتي بصمة الهاتف على الجانب جنبًا إلى جنب مع زر الطاقة.

بالإضافة إلى دعم الميزات فتح الوجه لفتح الهاتف بوجه مطبوع.

لفتح الهاتف بوجه مطبوع. يتوفر الهاتف أيضًا مع دعم مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار المختلفة مثل مقياس الضوء، والجيروسكوب، والبوصلة، ومقياس التسارع، والقرب.

يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية كبيرة. 5080 نوع ليثيوم بوليمر ملي أمبير، متوفر مع دعم الشحن السريع 67 الواط الذي يمكن من خلاله شحن الهاتف 100٪ فِيْ 46 دقيقة فقط.

نوع ليثيوم بوليمر ملي أمبير، متوفر مع دعم الشحن السريع الواط الذي يمكن من خلاله شحن الهاتف فِيْ 46 دقيقة فقط. يأتي منفذ الشحن المتوفر فِيْ الهاتف أيضًا من نوع Type-C 2.0 سريع، بالإضافة إلى وظيفة الدعم OTG.

سريع، بالإضافة إلى وظيفة الدعم أخيرًا، يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان متوفرة وهِيْ كالتالي الأسود والأزرق والفضي أيضًا.

سعر هاتف Redmi K50i

325 دولار لنسخة 128 جيجا من الهاتف مع 6 جيجا رام أي ما يعادل 6145 جنيه مصري.

360 دولارًا لنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت أي ما يعادل 6800 جنيه مصري.

وبهذا نكون قد اجملنا لك، كل المواصفات والعيوب التي يحملها الاصدار الجدد لشركة شاومي وهو Redmi K50i، ووضحنا السعر المطروح في السوق ايضا، فاذا كنت من محبي اقتناء الهواتف الذكية الجيدة، فانه سيعجبك هذا الاصدار الجديد من شركة شاومي، التي تقدم يوميا المزيد من الهواتف المتقدمة التي تحمل الجودة والمواصفات الجيدة.