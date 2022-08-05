Redmi K50S Pro.. مواصفات “مثيرة” لهاتف ريدمي

من المتوقع أن تقدم العلامة التجارية Redmi إلَّى Xiaomi هاتفًا ذكيًا يسمى K50S Pro بكاميرا 200 ميجابكسل، مع العديد من الميزات.

وظهر هاتف Realme الجديد Redmi K50S Pro برقم الموديل 22081212C على AnTuTu مسجلاً 1120691 نقطة بحسب “gsmarena”.

AnTuTu هِيْ أداة تقييم برمجية تُستخدم عادة لقياس أداء الهُواتف الذكية والأجهزة الأخرى. وهِيْ مملوكة لشركة Cheetah Mobile الصينية.

تشبه نتيجة Redmi K50S Pro الهُواتف الأخرى المزودة بمجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1، مما يشير إلَّى أن هاتف Redmi الجديد سيحتوي على أحدث شرائح Qualcomm أيضًا.

والنتيجة هِيْ مجموع الأداء الأولي فِيْ أربعة مجالات رئيسية

وحدة المعالجة المركزية (261363)، GPU (489.064)، الذاكرة (193133) وواجهة المستخدم والخبرة (177131). تشير الأرقام إلَّى أن Redmi K50S Pro يستخدم ذاكرة LPDDR5 RAM وتخزين UFS 3.1.

من المتوقع أن يحتوي هاتف Redmi K50S Pro على MIUI 13 أعلى نظام Android 12، وتشمل المواصفات المعلنة الأخرى شاشة 120 هرتز بدقة Full HD +، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 120 وات وما يصل إلَّى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من تخزين .