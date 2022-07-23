“Result” نتائج امتحانات الأساس حسب كل ولاية الخرطوم .. استخراج نتيجة امتحانات الأساس برقم الجلوس جميع ولايات السودان 2022

“نتيجة” نتائج الامتحانات الأساسية حسب كل ولاية من ولايات الخرطوم. حالة ترقب وانتظار تتسلم طلبة الشهادة الأساسية بالسودان بمختلف الولايات وجميع أولياء الأمور بشكل عام خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية، تفعيل كامل للحصول على الشهادة. نتائج الشهادة الأساسية لجميع الطلاب بشكل عام، حيث أنهى الطلاب أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية وتحديداً فِيْ 30 مايو الماضي، وأظهرت النتائج تأخيراً ملحوظاً فِيْ الوقت، مما تسبب فِيْ حالة من القلق لدى الطلاب بشكل عام. والآن سنتعرف على التفاصيل لاستخراج نتائج الامتحانات الأساسية حسب كل ولاية مع رقم المقعد لجميع ولايات السودان 2022.

استخراج نتائج الامتحان الأساسي فِيْ السودان 2022

أعلن وزارة التربية والتعليم السودان Oficialmente, las próximas horas están previstas para presenciar el anuncio de los resultados de los estudiantes, lo que indicó que la demora en anunciar los resultados se debe a la aprobación de los exámenes con una gran cantidad de etapas de seguimiento de los resultados y calificaciones de الطلاب. فِيْ الولايات المختلفة فِيْ جميع المدارس بشكل عام، وهذا يؤكد تتويج عمل الطلاب تصحيح امتحانات الطلاب خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية نتائج الطلاب تمهِيْدا لعرضهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمخصص إلكترونياً للحصول على نتائج الطلاب بطريقة سهلة وغير معقدة، من خلال رقم مقعد الطالب مباشرة.

كيفِيْة التحقق من نتائج الامتحانات الأساسية لجميع ولايات السودان 2022

تم تنشيط الارتباط إلى موقع الاستخراج. نتائج الاختبارات الأساسية لجميع الطلاب فِيْ جميع ولايات السودان.لتتمكن من استخراج النتيجة بسهُولة باتباع الخطوات أدناه.