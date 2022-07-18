“result.esudan.gov.sd” رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تزايد البحث عن طلاب الصف الثامن فِيْ السودان خلال الساعات الماضية، من خلال مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد، بالتزامن مع المَوعِد القادم لإعلان النتيجة فِيْ الأيام القليلة القادمة. ساعات عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور إعلان نتيجة شهادة التأسيس خلال المؤتمر الصحفِيْ واعتماد النتيجة رسميًا من والي الخرطوم وإعلان أسماء أفضل الطلاب فِيْ الصف الثامن فِيْ العام. ولاية الخرطوم.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، أنه تم الانتهاء من أعمال ة وة الخاصة بضوابط جميع إجابات طلاب الصف الثامن الأساسي، وامتحانات الشهادة التأسيسية على مستوى الولاية، والتي أداها الطلاب خلال فترة الدراسة. شهر مايو وسط إجراءات مشددة لتأمين مقر اللجان، واستمرت أعمال التصحيح لمدة شهر كامل تقريباً، والاستعدادات جارية للإعلان رسمياً عن نتيجة شهادة التأسيس فِيْ ولاية الخرطوم عبر موقع الوزارة.

معرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

تسود حالة ترقب بين طلاب وطالبات الصف الثامن بانتظار إعلان نتائج شهادة التأسيس بالخرطوم 2022، حيث خضع الطلاب للامتحانات النهائية خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الماضي فِيْ جميع مدارس ولاية الخرطوم. وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات ما يقارب (237) طالباً. وتقدم ألف طالب وطالبة الامتحانات فِيْ 1221 مركزا بولاية الخرطوم منها 16 مركزا للطلاب من خارج السودان.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم برقم المقعد

سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الشهادة التأسيسية لطلاب الصف الثامن بسهُولة. استخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم برقم المقعد باتباع الخطوات التالية

أولاً تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثانيًا ثم الضغط على الأيقونة للحصول على نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم.

ثالثًا أدخل رقم مقعد الطالب.

رابعا ادخل رمز التحقق.

خامساً عليك الضغط على كلمة بحث والانتظار حتى ظهُور نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم ودرجاتك فِيْ العام الدراسي الحالي لمرحَلْة إتمام شهادة التأسيس المؤهلة للثانوية العامة فِيْ السودان. .

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

تستعد ولاية الخرطوم السودانية خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد فور إقرار النتيجة رسميًا بعد طول انتظار وترقب الطلاب فِيْ جميع محَلْيات ولاية الخرطوم، حيث أكدت مصادر رسمية أنه تم الانتهاء من أعمال التدقيق وة فِيْ الضوابط خلال الأيام الماضية.