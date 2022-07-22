result.esudan.gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 نتائج الصف الثامن الخرطوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان

نتيجة شهادة التأسيس 2022 من أكثر الكلمات بحثًا من قبل الطلاب وأولياء أمورهم فِيْ السودان اليوم، تزامناً مع التواصل اعلان نتيجة شهادة التأسيس فِيْ جميع ولايات السودان تباعا فِيْ نهاية أعمال التصحيح وة فِيْ ضوابط إجابات طلاب الصف الثامن بعد امتحاناتهم هذا العام خلال الفترة من 22 مايو إلى 30 مايو الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكَمْ الخطوات استخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم فِيْ السودان.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

تعلن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، غدا السبت 23 يوليو 2022، نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022بالضبط فِيْ تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت بعد الانتهاء من أعمال التصحيح على ضوابط أجوبة طلاب الصف الثامن بولاية الخرطوم حيث سيتم إعلان النتائج مباشرة على الموقع الإلكتروني. حالما تتم الموافقة على النتيجة من قبل والي الخرطوم وتعلن أسماء الطلاب الأوائل فِيْ المؤتمر الصحفِيْ.

استخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم برقم المقعد 2022

تصدرت نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022الاتجاه الأول فِيْ مؤشرات جوجل الأكثر بحثًا فِيْ العالم العربي من قبل طلاب الصف الثامن ليتمكنوا من استخراج نتيجة الشهادة الأساسية فِيْ ولاية الخرطوم ومعرفة الدرجات التي تؤهل الطلاب لشهادة المرحَلْة الثانوية السودانية، وعدد الطلاب بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات حوالي 237 طالبًا تقدموا للامتحانات النهائية 1221 مركزًا داخل ولاية الخرطوم.

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رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

كجزء من البحث المستمر عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 نقدم لكَمْ أعزائي المتابعين كيفِيْة الوصول إلى رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022 واتباع الخطوات التالية

أولا تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم.

ثانيًا ثم الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الأساسية 2022 بولاية الخرطوم.

ثالثًا أدخل رقم مقعدك بشكل صحيح.

رابعًا عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أسفل الشاشة.

خامسا ثم اضغط على عرض النتيجة.

سادساً عليك الانتظار بضع ثوانٍ حتى تظهر النتائج أمامك.