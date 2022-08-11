Rise 100 في نيوم يفتح آفاقًا جديدة لرياضة تسلق الجبال

قالت Live News International إن مهرجان Rise 100، الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، يفتح آفاقًا جديدة لتسلق الجبال حيث يجمع عشاق الرياضة الباحثين عن قمة جديدة في الصحراء بالقرب من نيوم ؛ لاختبار 100 مسار جديد تم افتتاحه في نهاية العام الماضي.

وقال التقرير أصبحت هذه المسارات وجهة مفضلة لمجموعة متنامية بسرعة من المتسلقين والمغامرين، حيث يصل طولها إلى حوالي 30 مترًا ومفتوحة لجميع المتسلقين من جميع القدرات والمستويات، ومناسبة للمبتدئين والمغامرين على حد سواء.

عروض متنوعة لرياضات المغامرة في نيوم

“في ديسمبر الماضي، مهدت Rise 100 الطريق لعروض رياضات المغامرات المتنوعة في نيوم، والتي صُممت لتشجيع الرياضيين على أن يصبحوا أكثر وعياً بالبيئة وتثقيف الباحثين عن الإثارة خارج الرياضة، والنتيجة هي مجتمع سريع النمو من الشباب المتسلقين الملتزمين،” تابع التقرير. قضايا واعية جدا بيئيا.

قال عبد الرحمن أبو غزالة، مهندس ميكاترونيك البالغ من العمر 25 عامًا، بعد تطوير اهتمامي بالرياضة في الكلية، استحوذت على حياتي، مضيفًا أن افتتاح طرق جديدة في نيوم يعني الكثير لمجتمع تسلق الجبال.

تنوع لا يصدق وإمكانيات هائلة.

يمكن للمتسلقين الجدد تجربة أنواع مختلفة من الصخور وأنماط مختلفة من التسلق، وفقًا للتقرير، وأصبح من الأسهل على المتسلقين من الشرق الأوسط والمنطقة زيارة المملكة العربية السعودية ومحاولة التسلق هناك بدلاً من السفر بعيدًا.

إن بناء المزيد من الطرق في جميع أنحاء المملكة سيعطي المتسلقين مزيدًا من الانكشاف والتنوع حيث يتعلمون التعامل مع أنواع مختلفة من التسلق والصخور. على سبيل المثال، أعطت صخور الجرانيت الصلبة ميزة تنومة، وهي وجهة تسلق شهيرة في جنوب غرب المملكة. ، أن تكون أقوى وأصعب في كسرها.

في نيوم، إنها أقرب قليلاً إلى الحجر الرملي، وتضمن هذه الأنواع من الاختلافات أن المتسلقين سيكونون قادرين على التعامل مع أي نوع من الصخور في جميع أنحاء العالم.

تعتبر طرق نيوم مجرد بداية للمملكة العربية السعودية، حيث تميل المناطق الصحراوية والجبلية في المملكة إلى جذب المتسلقين من جميع أنحاء العالم، خاصة وأن التنوع الكبير في أنواع الصخور في المملكة يلعب دورًا مهمًا في جذب المتسلقين من المملكة. خارج البلاد.

وختم التقرير بالقول “تتمتع الدولة بإمكانات هائلة في هذا المجال، وهي مسألة وقت فقط حتى تزدهر رياضة التسلق في المملكة، مع توقع متسلقي المستوى الأولمبي”.