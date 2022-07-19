SAMI توقع اتفاقيات عديدة مع مجموعة ST Engineering السنغافورية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الشريك الرائد في الصناعات الدفاعية الوطنية للمملكة العربية السعودية، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجية مع ST Engineering، المجموعة السنغافورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة، على على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، الذي يقام في المملكة المتحدة في الفترة من 18 إلى 21 يوليو.

إنتاج أنظمة دفاع متطورة

ستدعم الاتفاقيات الموقعة اليوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في إنتاج أنظمة دفاع متطورة، وتنفيذ استراتيجيات تطويرها ونموها في المعدات والقدرات الدفاعية المتعددة، فضلاً عن توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب، مثل هذه المرحلة التالية هي من المتوقع أن يشهد تعاونًا وثيقًا بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة ST الهندسية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية. تم اختيار OEM ST Engineering من قبل SAMI كشريك لها بناءً على خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج وتوريد المعدات المتعلقة بالدفاع. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة علامة ST Engineering Group ومكانتها العالمية، كما تعبر الاتفاقيات عن حماس الشركة السعودية للصناعات العسكرية المستمر لبناء شراكات تعزز قدراتها التنافسية.

مشاريع جديدة

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد بن عبد المجيد أبو خالد، عن فخره بالإعلان عن هذه المشاريع الجديدة مع ST Engineering Group، الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع، مؤكداً أن هذه المبادرات الجديدة تمثل فرصة مواتية للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد و تحسين مكانة الأعمال المحلية، بينما تتجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ST Engineering، فنسنت تشونغ، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI والتعاون معها لتقديم حلول دفاعية فعالة وعالية الأداء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الجهود الدفاعية لشركة SAMI. الشركة على المستوى الدولي. تهدف إلى بناء شراكات محلية قوية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين SAMI و ST Engineering Group بدأ لأول مرة في عام 2022، عندما عمل الطرفان على البدء في تنفيذ وتطوير الشراكة التي تواصل التركيز على الممارسات المستدامة والابتكار. من الحلول التي تضيف قيمة للقدرات الدفاعية في المملكة العربية السعودية.