SMC تطلق هويتها البصرية الجديدة

أطلقت SMC (الإعلام السعودي) هويتها المرئية الجديدة. تأتي الهوية المرئية بطابع عصري وانسيابي يتماشى مع النهضة الإعلامية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030. وتطمح الشركة إلى عكس هويتها الجديدة وأهدافها التوسعية إلى دول وأسواق جديدة، من خلال الأسلوب المرئي القائم. حول بساطة المكونات المرئية، كما تهدف الهوية الجديدة إلى إبراز الجذور المحلية للشركة واعتزازها بكونها كيانًا رائدًا في مجال الإعلان في المملكة.

إنجازات الجودة

جاءت الهوية الجديدة في وقت سجلت فيه الشركة العديد من الإنجازات النوعية من خلال شراكات متعددة الجوانب مع كيانات إعلامية ورياضية متميزة في مجالاتها، منها الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمجموعة السعودية للإعلام والبحوث، وجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى مختلف الشركات والصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى.

كما أعلنت الشركة عن خطط وأهداف للوصول إلى أسواق جديدة في الخليج وإقليميًا وعالميًا، حيث تفخر الشركة بتجربتها الناجحة في توظيف التكنولوجيا والكوادر المتميزة لإثراء مجال الإعلان.

الحضور المتميز

واستكمالا لهذه الخطط قال خالد بن الوليد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة SMC لقد عملت الشركة على خلق حضور متميز في مجالات الإعلام والرياضة والترفيه من خلال شراكات متميزة والثقة بطرق أكثر عملية وديناميكية لخلق حلول مبتكرة. تأتي الهوية المرئية الجديدة كتحضير لانتقال الشركة إلى أسواق جديدة حيث يمكن للشركة تعزيز أصولها وقائمة العملاء حيث أن نموذج عمل الشركة فريد من نوعه ويعد بإحداث تغيير نوعي في طرق الإعلان.

وتابع من الممكن أن تكون الهوية المرئية التي تتميز بالبساطة والإيجاز والأصالة في نفس الوقت تعزز التواجد المتميز للشركة في جميع المجالات الإعلامية.