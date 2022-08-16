SMC والسعودية لإعادة تدوير الورق SRC يوقعان اتفاقية لتدوير الورق

وقعت شركة SMC، المتخصصة في الإعلانات والاستثمار الرياضي، شراكة مجتمعية مع الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق (SRC).

تحقق هذه الجمعية عددًا من الأهداف، بما في ذلك إعادة تدوير وإعادة استخدام جميع المواد الورقية للشركة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية بحيث تذهب عائدات المواد المعاد تدويرها إلى جمعية متلازمة داون.

نظرًا لأن SMC جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، فقد بادرت الشركة إلى إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية وحماسها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للحفاظ على البيئة وزيادة وعي المجتمع بإعادة التدوير والحد من التلوث.

الجدير بالذكر أن شركة SMC من الشركات الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة في مجال الإعلان والتسويق الرياضي والترفيه، وهي الوكيل الحصري لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية للبحوث والإعلام (SRMG) والعديد من الصحف السعودية الكبرى. .

تعتبر SMC من أهم الشركات في تقديم خدمات التسويق الإعلاني، والأكثر خبرة في تقديم الخيارات والحلول الإعلانية وفق أعلى المعايير المهنية الرقمية، حيث عززت إمكانياتها وإمكانياتها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المتجددة الطاقة واستخدامها لخدمة سوق الإعلان.