SMC وشركة كوكا كولا يوقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية

دخلت شركة SMC، المسؤولة عن إدارة حديقة مرسول، وشركة كوكا كولا الشرق الأوسط في شراكة استراتيجية لتصبح الشريك الرسمي للوجبات الخفيفة لشركة كوكا كولا لموسم 2022/2023.

تتماشى الشراكة مع خطط SMC الاستراتيجية لتحقيق أعلى معايير الاستثمار في الرياضة في حديقة مرسول، وتهدف إلى تطوير الموارد والحفاظ عليها لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الرياضة في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه قال خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة SMC “هذه الشراكة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعزز الاستثمار في المجال الرياضي لجعل العاصمة الرياض وجهة عالمية في المنطقة. العالمية. مجال الرياضة والترفيه. ستساعد هذه الصفقة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في جعل حديقة مرسول الوجهة المفضلة للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الاستثمار في الرياضة والترفيه “.

من جانبها، قالت حنا حداد، مديرة الامتياز لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية “يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع SMC لأنها فرصة لإحداث تأثير إيجابي على قطاع الرياضة بشكل خاص وعلى المجتمع. بشكل عام، وهي علامة فارقة لمشاركتنا في الدوري السعودي لكرة القدم.

وأضاف حداد “لطالما كانت الرياضة محور التركيز الأساسي الذي نتبعه في كوكا كولا. وقد ارتبطت كوكا كولا تاريخياً بكرة القدم ونتطلع إلى تعزيز قطاع الرياضة من خلال شراكتنا مع السيدة ميرسول بارك”.

وقال ديباك كاول، المدير العام لشركة تعبئة كوكاكولا السعودية “ميسول بارك يمثل الرحلة المذهلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتطوير ودعم قطاع الرياضة. للوجهات الرياضية في المملكة”.

كجزء من الشراكة، ستقوم شركة كوكا كولا بتزويد العلامات التجارية الخاصة بها للمشروبات الغازية Coca-Cola و Sprite و Fanta و Arwa في حديقة مرسول خلال موسم 2022/2023.

SMC هي واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط التي تقدم حلولًا مبتكرة في التسويق الإعلاني والرياضة والترفيه.