 SMC وفوكس سينما يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية | العرب اليوم الإلكترونية

وقعت Vox Cinemas، أكبر مشغل في الشرق الأوسط، شراكة إستراتيجية مع SMC لتقديم الطعام في ملعب مرسول بارك السيد خالد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الطعام والمرطبات خلال مباريات كرة القدم السعودية والفعاليات التي تقام في استاد جامعة الملك سعود الرياضي بالرياض (مرسول بارك)، وأي فعاليات أخرى تنظمها SMC. جاءت هذه الاتفاقية لتحسين الخدمة المقدمة وتوسيع حزمة المطاعم والضيافة داخل الاستاد وتحسين تجربة الزائر.

وأوضح السيد خالد الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة SMC، أن هذه الاتفاقية جاءت لتطوير تجربة زوار الاستاد والمشجعين، موضحًا أن SMC تأمل في تقديم أفضل الخدمات لخدمة الجماهير والاستفادة من التجارب العالمية لتطوير خدمات الاستاد الرياضي. مؤكدين أنهم يعملون باستمرار على الإستراتيجية التي تم تبنيها لتطوير برنامج messenger.Park.

من جانبه، قال السيد محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية “حظيت مرسول بارك بمكانة مرموقة كوجهة رياضية وترفيهية داخل المجتمع السعودي، وتتحرك بخطى سريعة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لأبرز الأحداث الرياضية والترفيهية. يسعدنا في فوكس سينما أن نشارك في دعم هذه المسيرة بالتعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، تماشياً مع رؤيتنا لتطوير مفاهيم ترفيهية مبتكرة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. ستساعد هذه الشراكة في تحسين التواصل مع المجتمع المحلي والتفاعل مع المواطنين والمقيمين والزوار، كجزء من جهودنا المستمرة للمساهمة في النمو المستمر والازدهار لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية “.