stc ترفع عدد مواقع الجيل الخامس بنسبة 132%

زاد حجم استخدام شبكة stc بعد وصول الحجاج إلى منى من الساعات الأولى من صباح اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1444، حيث بلغ معدل حركة الحجاج في منى حتى ظهر اليوم الثامن. تجاوزت أكثر من 55٪. بالمقارنة مع نفس الفترة في السنوات السابقة، فإن عدد مواقع 5G في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاعر يبلغ 132٪.

رصد مركز التحكم في العمليات الرقمية في stc نقل المزيد من الخدمات عبر أحدث الشبكات وفق الاستراتيجية التي وضعتها المجموعة، حيث سجلت حركة الصوت نموا بأكثر من 57٪، فيما حملت شبكات الدرجة الرابعة والجيل الخامس أكثر من 96 ٪ من حركة الإنترنت في منى.

الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ

عملت stc على وضع خطة طوارئ مع الجهات المختصة لتحقيق استجابة سريعة للحالات الطارئة وتحسين استقرار الشبكة، وتضمنت الخطة إعداد 75 مركز صيانة موزعة على المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعمل 50 فريق صيانة كامل التجهيز للتدخل السريع، و 235 مركبة مجهزة لضمان الوصول السريع في حالة حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى ضمان الأجهزة الاحتياطية لمحطات الطاقة والكبائن والمولدات المتنقلة وبطاريات قطع الغيار وقطع الغيار والعربات المتنقلة الاحتياطية وعربات متنقلة للاتصال بالأقمار الصناعية.

تشغيل ومراقبة الشبكة والخدمات.

من خلال مركز مراقبة العمليات الرقمية في الرياض ومركز أعمال الحج ومركز الدعم والدعم الفني بمكة المكرمة، تراقب stc حالة الخدمات وتتوقع حدوث أي مخاطر داخلية وخارجية، وتضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ و يضمن تشغيل ومراقبة الشبكة والخدمات لتقديم أفضل خدمة للحجاج طوال موسم الحج.