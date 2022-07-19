sudanresults.. ننشر مَوعِد ظهُور رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم

ينتظر آلاف الطلاب فِيْ أنحاء السودان، خاصة فِيْ العاصمة السودانية ولاية الخرطوم، الإعلان الرسمي لنتائج شهادة التأسيس 2022، الجولة الأولى، وهِيْ الاختبارات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا وفقًا للتقويم الرسمي المعتمد من الوزارة. التعليم فِيْ السودان، كَمْا كشفت الوزارة رسمياً عن تفاصيل مَوعِد إعلان نتائج الطلاب لامتحانات الشهادة التأسيسية، وسوف نتحقق من خلال هذه السطور من مواعيد نتيجة شهادة التأسيس فِيْ حالة الخرطوم 2022 و كيفِيْة التحقق من نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

مواعيد نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسمياً أن أعمال التصحيح لطلاب الشهادة الأساسية فِيْ جميع مدارس ولاية الخرطوم بدأت منذ فترة طويلة، والتي بدأت رسمياً فِيْ 6 يونيو، وأعمال تصحيح الامتحان على وشك الانتهاء أو الانتهاء فِيْ هذا الوقت، ومن المقرر رصد درجات الطلاب ونتائجهم تمهِيْدا لاعتماد النتائج ومن ثم تقديمها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان للساعات القليلة القادمة، حيث أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات تمر بالمزيد. من موهبة الطلاب حتى يتم استخلاص النتائج بناءً على الضوابط والإجراءات التي تؤكدها وزارة التربية والتعليم رسمياً، سيتم عرض النتائج واستخراجها إلكترونياً باستخدام جلسة الطالب فقط. أنا رقمك

كيفِيْة التحقق من نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم السودانية الاطلاع على نتائج امتحانات الشهادة الأساسية فِيْ ولاية الخرطوم وجميع الولايات، حيث يمكن استخلاص النتائج بسهُولة باتباع الخطوات التالية.