tansik.egypt.gov.eg || رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022

رابط للاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات العربية المعادلة 2022. أعلن مجلس شؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات رسميًا اعتماد التنسيق الرسمي لقبول الطلاب من حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة ، وهي الخطة التي تم تم تطويره بهدف السماح للطلاب بالتقدم للدراسة في الجامعات للعام الدراسي 2022/2023. الإعلان عن بدء فتح باب القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من السبت 18 يونيو 2022 م لتكون المرحلة الأولى للتنسيق على أن تستمر هذه المرحلة حتى تاريخ 30 سبتمبر القادم من العام 2022. م ، وسيقوم من خلال هذه السطور بمراجعة الرابط للاستعلام عن نتيجة الشهادات المعادلة 2022.

رابط للاستعلام عن نتائج الشهادات المعادلة

تم العمل على اعتماد الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه للاستعلام عن نتائج تنسيق الشهادات المعادلة في الوطن العربي وهو الرابط الذي يتيح لأكبر عدد من طلاب وطالبات الجامعات معادلة شهاداتهم. بالإجراءات القانونية ، حيث إن خدمة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني التنسيقي لوزارة التعليم العالي ، حيث يتم الاستفسار عن النتيجة مباشرة باتباع ما يلي.

تم إدخال رابط الموقع الإلكتروني التنسيقي لوزارة التعليم العالي مبدئيًا.موقع التنسيق الإلكتروني.

ثم اختر تسجيل الدخول إلى الموقع ، عن طريق إدخال بيانات تسجيل الدخول.

تم تحديد رمز تنسيق الطلاب المكافئ.

ثم يتم إدخال بيانات الطالب الذي يريد معرفة اسم الكلية التي رشح لها.

ثم حدد الفرع الذي ينتمي إليه الطالب سواء كان (علمي أو أدبي)

ثم أدخل المجموع الذي حصل عليه الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أدخل اسم الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

ثم يتم إرفاق كتابة كلمة المرور التي حصل عليها الطالب عند تسجيل رغباته في الحقل المعد لذلك.

انقر على أيقونة الاستعلام.

شروط تنسيق شهادات المعادلات العربية 2022

تم تحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لتنسيق معادلة الشهادات العربية ، وهذه الشروط هي على النحو التالي.