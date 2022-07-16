tharwa.education.gov.dz 2022 كشف نقاط التلاميذ والمعدلات وآلية التسجيل

موقع tharwa.education.gov.dz الفضائي 2022 التعرف على نقاط ومعدلات التلاميذ من جميع المستويات بالمدرسة الجزائرية التي تم التحقيق بشأنها فِيْ الساعات الماضية، وذلك بهدف كشف نقاط الطالب من المدرسة الثانوية إلى المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الابتدائية، ويبحث الملايين عن الآلية اللازمة للتسجيل فِيْ الموقع كشرط أساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراجها من موقع الفضاء والتي تعمل كَمْنصة معلوماتية لوزارة التربية والتعليم يستطيع من خلالها الفرد الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا ومنها الاشتراك فِيْ خدمات الرسائل القصيرة للحصول على الدرجات والأسعار للطلبة.

موقع tharwa.education.gov.dz الفضائي 2022

إنه الموقع الرسمي للمشاهدة نتائج الطلاب هُو موقع البحث الأكثر تقدمًا على مدار 24 ساعة لغرض احتساب الرسوم وكشف النقاط للطلاب، بينما واجه العديد من المتقدمين لهذا الموقع مشاكل كبيرة فِيْ عمليات التسجيل، والتي نتجت عن عدم قدرتك على الوصول إلى المصدر الرئيسي لإظهار النتائج، حيث أجبرت الوزارة الأشخاص على التسجيل فِيْ الموقع أولاً بحيث يتيح لهم الموقع الحصول على نتائج أولية أو متوسطة أو ثانوية، لذا يمكنك الآن الدخول إلى رَابِطْ إلى مساحة الآباء واكتشاف النقاط بكل سهُولة ويسر، بعد التسجيل فِيْ الموقع كَمْا سنقدم فِيْ الفقرة التالية.

كيفِيْة التسجيل فِيْ فضاء الوالدين

أعدت التربية الوطنية الجزائرية يشترط للوالدين الذين يرغبون فِيْ استشارة نقاط أطفالهم التسجيل فِيْ مكان، وهُو كالتالي

الوصول إلى ارتباط tharwa.education.gov.dz انقر على القائمة الرئيسية واختر رمز التسجيل الجديد فِيْ أسفل الصفحة. أكَمْل نموذج التسجيل بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور. وفقًا للشُروطْ والأحكام. تسجيل اسم ولي الأمر وإضافة البيانات المطلوبة مثل (الجنس، تاريخ الميلاد، العنوان، منطقة الميلاد). انقر فوق المربع الأزرق المكتوب بالداخل (التالي). اكتب العنوان والمهنة بشكل صحيح. انقر فوق المربع الموجود بجوار كلمة لست مراسلًا. انقر فوق الدائرة الخضراء التي يكتب تحتها أطفال المعلمين. انقر على عنوان التعليم الخاص بولايتك. سجل رقم التعريف. اختر نوع العلاقة. تأكيد التسجيل.

تعرف على نتائج البكالوريا 2022

اليوم يبدأ فِيْ الارتفاع نتائج مسيرة الثانوية العامة بالجزائر 2022، على موقع الديوان الوطني للامتحانات والكفاءات بعد إعلان الوزارة عن اعتماد وزير التربية الوطنية نتيجة البكالوريا 2022 اليوم، الذي أظهر تنبؤات بعض الخبراء، كانت نتائج هذا العام أعلى من العام الماضي، لذا يمكنك الحصول على الدرجات النهائية فِيْ الساعة الرابعة بالضبط. رَابِطْ لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2022.

وصلنا كَمْا بدأنا نتائج موقع tharwa.education.gov.dz الفضائي 2022 لذلك نتمنى لكَمْ التوفِيْق ونؤكد اهتمامنا باهتمامكَمْ، ونستعد كفريق عمل متكامل للرد على تعليقاتكَمْ أسفل المقال.