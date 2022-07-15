The Lord of the Rings The Rings of Power.. تكلفة إنتاجه وصلت مليار دولار

انتشرت أخبار سارة بين محبي أفلام The Lord of the Rings، حيث أن الشركة التي أنتجت أول فِيْديو تشويقي للمسلسل بعَنّْوان سيد الخواتم ذا رينغز أوف باور، والمقرر عرضه فِيْ الثاني من سبتمبر المقبل. ، تم الإفراج عَنّْه.

أطلقت شركة إنتاج المسلسل الفِيْديو الترويجي للمسلسل على موقع الفِيْديو الشهِيْر “يوتيوب” أمس الخميس 14 يوليو، وحصدت منذ نشرها أكثر من 1.6 مليون زيارة، وهم حريصون على مشاهدة الأحداث المثيرة لـ المسلسل.أكبر إنتاج فِيْ تاريخ الدراما العالمية والذي كلف إنتاجه وتصنيعه مليار دولار.

يقال إن حلقات المسلسل تُعرض أسبوعيًا فِيْ أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم.

من المتوقع أن تدور أحداث المسلسل منذ آلاف السنين، مع اقتباسات من كتابي “الهُوبيت” و “سيد الخواتم”، حيث سيتبع تشكيل حلقات القوة الأصلية خلال العصر الثاني الذي سمح بالظلام. اللورد “سورون” لنشر شره فِيْ جميع أنحاء “ميدل ايرث”.

وستشارك فِيْ الدراما الكبيرة العديد من النجوم، حيث ستلعب الممثلة الويلزية السويدية مورفِيْد كلارك دور الجنية المصغرة “غالادريل”، التي تلعبها النجمة الأسترالية كيت بلانشيت فِيْ أفلام المخرج بيتر جاكسون المستوحاة من روايات “جي آر آر تولكين”. .

يحصل المشاهدون أيضًا على أول نظرة على شخصيات من جزيرة مملكة نومينور، بما فِيْ ذلك إيسيلدور، الذي يؤديه الممثل ومكسيم بالدري، وألينديل، ويلعبه لويد، والملكة ريجنت ميريل، التي تلعب دورها سينثيا أداي روبنسون.

فِيْ المقطع الدعائي، الذي تم عرضه لأول مرة لمشتركي Prime Video، يحذر Galadriel Elrond من أن العدو لا يزال قريبًا ويتساءل عَنّْ مكانه الآن.

تقدم السلسلة أيضًا نظرة أولى على الممالك المختلفة فِيْ ميدل إيرث، مملكة سيد الخواتم، بما فِيْ ذلك مملكة الأقزام لدوارفن، خزاد دوم، ومملكة إلفِيْس وليندون وريجون.

والجدير بالذكر أن الموسم الأول من المسلسل تم تصويره فِيْ نيوزيلندا وفِيْ أغسطس 2022 أُعلن أن الإنتاج سينتقل إلَّى المملكة المتحدة للموسم الثاني.

المسلسل من إخراج JE Byunan و Charlotte Brandstrom و Wayne Chi Yip، وهُو أيضًا منتج تنفِيْذي مشارك.