Toyota Land Cruiserسيارة تويوتا لاند كروزر مواصفاتها ومميزاتها

بعض الناس يهتمون بالسيارات، وحتى الكثير منهم ينتظرون المَوعِد الذي ستطلق فِيْه الشركات سيارات جديدة فِيْ السوق، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هؤلاء الأشخاص مهتمين جدًا بمعرفة مواصفات السيارات ومعرفة أسعارها. استعدادًا لشرائها، وبالتالي بدأت تويوتا فِيْ الإعلان عن سياراتها لاند كروزر الجديدة، وتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بشراء السيارات من هذه الشركة تحديدًا عن مواصفاتها وأهم مميزات السيارة لمعرفة ما إذا كانت تناسبهم. . أو لا، وحول هذا الموضوع، إليكَمْ كل التفاصيل.

مواصفات تويوتا لاند كروزر

بعد أن طرحت تويوتا سياراتها الجديدة من طراز Land Cruiser، بدأت معدلات البحث عن مواصفات هذه السيارة فِيْ الزيادة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قيمة السيارة فِيْ رأي العميل الذي سيشتريها أو يتجاهلها تمامًا. الميزات الهامة لهذه السيارة هِيْ كَمْا يلي

السيارة لديها محرك 6 سلندر.

محرك السيارة يعمل بسعة 3500 سم مكعب.

تم تصنيف السيارة بقوة 409 حصان.

السيارة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

السيارة ذات دفع رباعي.

تحتوي السيارة على وظيفة تحذير من الاصطدام.

السيارة تعمل بنظام تتبع الحارة.

تحتوي السيارة على نظام LDA، وهُو نظام مخصص لحفظ الممرات.

تحتوي السيارة على نظام DRCC.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر اليابانية الجديدة

تحتوي سيارة لاند كروزر الجديدة المصنعة من قبل تويوتا على الكثير من المزايا التي تمكنت تويوتا من التفوق فِيْها على نفسها وعلى الشركات المنافسة الأخرى فِيْ هذا المجال، حيث تمكنت الشركة من سحب المعادلة الصعبة من خلال وضع القدرات التي يحتاجها الناس فِيْ السيارات. أكثر من ذلك، عرف كيف يضع السيارة بأسعار جيدة، ومن أهم المميزات الموجودة فِيْ لاند كروزر لديك ما يلي