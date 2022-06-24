“/verify/index” رابط استخراج نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تتزايد معدلات البحث بأعداد كبيرة من الطلاب في مختلف المحافظات العراقية في هذا الوقت من أجل معرفة نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022 ، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من أهم النتائج التي يهتم بها الطلاب في كل عام لانه من اهم النظم التي تتيح للطلاب الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة في جميع المحافظات في جميع التخصصات في الكليات المختلفة وسنشرح من خلال هذه السطور رابط لاستخراج نتيجة القبول الموازي في العراق هذا عام 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة القبول الموازي 2022 الجامعات العراقية

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قد أعلنت في الأيام الأخيرة أن نتائج ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة قد تمت الموافقة عليها رسميًا للقبول في التعليم الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي ، حيث أن العديد من الطلاب غير المسجلين في الجامعات العراقية. تسعى المدرسة الثانوية الحكومية العراقية للحصول على الالتحاق بالتعليم الموازي للمدرسة الثانوية العراقية التي تعد من أهم وأنجح الأنظمة التي تسهل وصول الطلاب إلى الجامعات بناءً على بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التعليم الموازي للجامعات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة حيث سيتم إعلان النتيجة بناء على معدلات القبول الموازية التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستفسار إلكترونيًا عن نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية ، عبر الموقع الرسمي للوزارة ، باتباع الخطوات التالية بشكل مباشر.