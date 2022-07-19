www.moe.gov.sd رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 فِيْ السودان نتائج امتحانات الصف الثامن ولاية الخرطوم برقم الجلوس

أدى البحث عن طلاب الصف الثامن فِيْ دولة السودان إلى زيادة البحث على مؤشرات Google إلى رَابِطْ نتيجة الشهادة الأساسية 2022 فِيْ السودان ومع إعلان العديد من مديريات التربية والتعليم بالولايات السودانية الانتهاء من أعمال تصحيح وتدقيق إجابات الطلاب فِيْ الضوابط المخصصة لامتحانات الشهادة الأساسية، وفِيْ السطور التالية نستعرض معكَمْ الخطوات استخراج نتيجة شهادة التأسيس 2022 جميع الدول برقم الجلسة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم رَابِطْ لمعرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022

والاستعداد نتيجة شهادة التأسيس بالسودان.من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها طلاب الصف الثامن بشكل يومي لمعرفة النتيجة التي طال انتظارها بعد أن خضع الطلاب للامتحانات خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الماضي فِيْ جميع مدارس الولايات السودانية، والتي سيتم إجراؤها وسط تطبيق شامل لإجراءات احترازية لتأمين قوات الشرطة لمواقع المدارس من الخارج. تصحيحات يونيو الماضي وأعلنت بعض الولايات نتائج امتحانات الشهادة التأسيسية 2022 وتشمل ولاية شمال وشرق دارفور وولاية القضارف وولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل.

نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأعمال ة وة تمهِيْدا لإعلان النتيجة يوم السبت 23 يوليو 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث ولاية الخرطوم حاليا. يستعد الفريق بأكَمْله للإعلان نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها مباشرة من وزارة التربية والتعليم.

رَابِطْ استخراج نتيجة الشهادة الأساسية السودان 2022

نقدم لك خطوات التشاور رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس 2022 بالسودان الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية

أولا تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثانيًا ثم الضغط على أيقونة نتيجة شهادة التأسيس.

ثالثًا ثم التوجه إلى الموقع للحصول على نتيجة امتحانات شهادة التأسيس.

رابعاً تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب فِيْ الصف الثامن.

خامساً ادخل رقم المقعد بشكل صحيح.

سادساً ادخل رمز التحقق الذي يظهر أسفل الشاشة.

سابعا ثم الضغط على كلمة search.

ثامناً انتظر ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.